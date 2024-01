La Corée du Nord procède à un test d’un “système d’armes nucléaires sous-marin” (média d’État)

La Corée du Nord affirme avoir effectué un test de son « système d’armes nucléaires sous-marines » en réponse aux exercices menés cette semaine par les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon.

Il n’existe aucune autre preuve de la réalisation des tests et Séoul avait précédemment déclaré que les descriptions faites par le Nord sur les capacités des drones étaient exagérées.

Cela « menace la paix sur [the] La péninsule coréenne et le monde”, a déclaré le ministère sud-coréen de la Défense, ajoutant : “Si la Corée du Nord nous provoque directement, nous répondrons de manière écrasante en suivant le principe d’une action immédiate, forte et finale.”