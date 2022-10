La Corée du Nord procède à un deuxième lancement de missile en trois jours

Trois jours seulement après un lancement d’armes au-dessus du Japon, la Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont aidé les missiles à être lancés à 22 minutes d’intervalle près de Pyongyang.

La Corée du Nord a effectué un nombre sans précédent d’essais de missiles cette année.

La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques à courte portée vers l’est, son deuxième lancement d’armes en trois jours, après que les États-Unis ont redéployé un porte-avions dans la région et effectué des exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud.

Les lancements de jeudi ont été signalés par les chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud (JCS) et le gouvernement japonais. Ils ont suivi le test de mardi d’un missile balistique à portée intermédiaire (IRBM) présumé au-dessus du Japon – le premier depuis 2017.

“C’est la sixième fois sur la courte période en ne comptant que ceux de fin septembre”, a déclaré le Premier ministre japonais Fumio Kishida aux journalistes. “Cela ne peut absolument pas être toléré.”

Le JCS a déclaré que les missiles avaient été lancés à 22 minutes d’intervalle et provenaient de la capitale nord-coréenne Pyongyang.

Les lancements de jeudi ont eu lieu alors que le porte-avions américain USS Ronald Reagan retournait dans les eaux au large de la péninsule coréenne dans ce que l’armée sud-coréenne a appelé une tentative de démontrer la “ferme volonté” des alliés de contrer les provocations continues de Pyongyang après le lancement de l’IRBM.

Les experts ont déclaré que cette arme était probablement un missile Hwasong-12, qui est capable d’atteindre le territoire américain de Guam dans le Pacifique, et peut transporter une ogive nucléaire.

Dans un communiqué publié par son ministère des Affaires étrangères, la Corée du Nord a condamné Washington pour avoir repositionné le porte-avions, affirmant qu’il constituait une menace sérieuse pour la stabilité.

L’USS Ronald Reagan et son groupe de frappe de navires de guerre qui l’accompagnaient ont été brusquement redéployés à la suite de rares exercices de missiles conjoints par les États-Unis et la Corée du Sud.

La Corée du Nord a effectué un nombre sans précédent d’essais de missiles cette année dans un contexte de diplomatie au point mort avec les États-Unis. Les analystes disent que la Corée du Nord vise à étendre son arsenal militaire pour renforcer son influence dans les futures négociations avec Washington et pourrait bientôt effectuer son premier essai nucléaire depuis septembre 2017.

Aux Nations unies mercredi, les États-Unis ont accusé la Chine et la Russie d’aider le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un en bloquant les tentatives de renforcement des sanctions du Conseil de sécurité contre Pyongyang pour ses programmes d’armes nucléaires et de missiles balistiques.

Le premier missile jeudi a probablement volé à une altitude d’environ 100 km (62 miles) et une portée de 350 km (217 miles), tandis que le second avait une altitude estimée à 50 km (31 miles) et a couvert 800 km (497 miles), probablement volant sur une trajectoire irrégulière, a déclaré le ministre japonais de la Défense, Yasukazu Hamada.

Bon nombre des missiles balistiques à courte portée les plus récents de la Corée du Nord sont conçus pour voler sur une trajectoire plus basse et déprimée et potentiellement manœuvrer, ce qui complique les efforts pour les détecter et les intercepter.

“La Corée du Nord a intensifié sans relâche et unilatéralement sa provocation, en particulier depuis le début de cette année”, a déclaré Hamada aux journalistes.