La Corée du Nord prévoit une deuxième tentative de lancement de satellite espion ce mois-ci, selon le Japon – National

La Corée du Nord a déclaré mardi au Japon qu’elle prévoyait de lancer un satellite dans les prochains jours, peut-être une deuxième tentative de mise en orbite d’un satellite espion militaire trois mois après l’échec de sa première tentative, ont déclaré des responsables japonais.

Fin mai, une fusée nord-coréenne transportant un satellite espion a plongé dans la mer peu après le décollage, posant un revers à la volonté du leader Kim Jong Un d’établir un système de surveillance basé dans l’espace pour mieux surveiller les États-Unis et la Corée du Sud. La Corée du Nord avait promis de faire une deuxième tentative après avoir étudié ce qui n’avait pas fonctionné lors du premier lancement.

Les garde-côtes japonais ont déclaré que les autorités nord-coréennes l’avaient informé d’un plan de lancement d’un satellite à partir du 24 août et de la fin du 30 août. mais qu’il pense qu’il se réfère peut-être à un satellite similaire au satellite espion lors du lancement de mai.

L’avis nord-coréen mentionnait trois zones maritimes qui pourraient être affectées par son lancement : au large de la côte ouest de la péninsule coréenne, en mer de Chine orientale et à l’est de l’île philippine de Luzon. Le Japon a émis des avertissements de sécurité pour les navires traversant les trois zones, selon le site Internet des garde-côtes japonais.





La Corée du Nord appelle « l'avertissement » du lancement du missile balistique Hwasong-18 aux États-Unis



Le Premier ministre japonais Fumio Kishida, en réponse à l’avis nord-coréen, a demandé aux responsables de faire tout leur possible pour recueillir et analyser toute information et se préparer à toute urgence, selon son bureau. Il a également appelé à la coopération avec les États-Unis, la Corée du Sud et d’autres pays concernés pour exiger que la Corée du Nord n’effectue pas le lancement.

Le plan de lancement signalé intervient lors des exercices militaires annuels américano-sud-coréens qui ont commencé lundi et devraient durer 11 jours. La Corée du Nord considère les exercices militaires réguliers américano-sud-coréens comme une répétition pour l’envahir et devrait étendre sa série provocatrice d’essais de missiles en réaction à ces exercices.

Les exercices Ulchi Freedom Shield sont une formation de poste de commandement simulée par ordinateur. Au cours de la période d’entraînement de cette année, les militaires américains et sud-coréens prévoient également plus de 30 exercices d’entraînement sur le terrain.

Vendredi, les dirigeants des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon se sont rencontrés pour leur premier sommet trilatéral autonome à Camp David et ont convenu d’accroître leur coopération en matière de défense pour faire face aux menaces nucléaires et militaires croissantes de la Corée du Nord. Parmi les mesures annoncées par les dirigeants figuraient la tenue d’exercices trilatéraux annuels et la mise en service d’ici la fin de l’année du partage de données d’alerte de missiles en temps réel sur la Corée du Nord.

Les médias officiels nord-coréens ont averti mardi que les exercices de ses rivaux aggravaient le danger d’une guerre nucléaire dans la péninsule coréenne.

4 morts après la chute d’un élévateur à ciseaux sur un chantier de construction de maisons au Québec

« Si les accords fabriqués au Camp David Resort sont en outre mis en pratique dans l’exercice de guerre …, la possibilité d’un déclenchement d’une guerre thermonucléaire dans la péninsule coréenne deviendra plus réaliste », a déclaré l’agence officielle nord-coréenne Central News Agency.





La Corée du Nord va étendre son programme de missiles pour tenter de renforcer son arsenal nucléaire



Il a déclaré que la situation actuelle obligeait la Corée du Nord à prendre des mesures « offensives et écrasantes », mais n’a pas donné de détails.

Lundi, KCNA a déclaré que le dirigeant Kim Jong Un avait observé les lancements d’essais de missiles de croisière stratégiques et a souligné la nécessité de renforcer les efforts de modernisation des systèmes d’armes navales.

Depuis le début de 2022, la Corée du Nord a effectué plus de 100 essais d’armes, dont certains impliquant des missiles à capacité nucléaire conçus pour frapper le continent américain, la Corée du Sud et le Japon. La Corée du Nord a déclaré qu’elle n’avait pas d’autre choix que de renforcer les activités d’essais d’armes en réponse à l’expansion de l’entraînement militaire américano-sud-coréen. Washington et Séoul affirment que leurs exercices sont de nature défensive.

L’agence d’espionnage sud-coréenne a déclaré la semaine dernière que la Corée du Nord prenait les mesures nécessaires pour les vols d’essai de missiles balistiques intercontinentaux et de missiles à capacité nucléaire à plus courte portée, ainsi que pour le lancement d’un satellite espion.

La Corée du Sud a récupéré l’épave de la première tentative de la Corée du Nord d’envoyer un satellite espion dans l’espace. L’armée sud-coréenne a déclaré en juillet que son étude des débris montrait que le satellite n’était pas assez avancé pour effectuer une reconnaissance depuis l’espace comme le prétendait la Corée du Nord.