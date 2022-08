La Corée du Nord prévoit de “porter un coup” à Biden, selon l’ancien chef des espions de Séoul

Pyongyang veut effectuer un essai de missile nucléaire à l’approche des élections américaines de mi-mandat, a affirmé l’ancien espion sud-coréen

Pyongyang programmera son prochain essai de missile nucléaire avant les prochaines élections américaines de mi-mandat, a déclaré Park Jie-won, l’ancien chef du National Intelligence Service (NIS) de Corée du Sud.

« Ils vont le faire pour démontrer une menace qui [their] missile peut voler vers les États-Unis, transportant une ogive miniaturisée et plus légère, et porter un coup à l’administration Joe Biden avant les élections de mi-mandat », Park, qui a dirigé le NIS entre 2020 et mai 2022, a déclaré lundi à KBS Radio.

Parc a ajouté que “Il y aura une sorte de provocations nord-coréennes lors des exercices militaires américano-sud-coréens qui commencent aujourd’hui.”

“Kim Jong-un ne va pas l’ignorer comme si de rien n’était” il a dit.

Les États-Unis et la Corée du Sud ont lancé lundi l’exercice sur le terrain Ulchi Freedom Shield de 11 jours. Pyongyang proteste régulièrement contre ces exercices conjoints, qu’il considère comme une menace pour la sécurité.

Lire la suite Les États-Unis et la Corée du Sud lancent de grands jeux de guerre

Moscou a également mis en garde contre une possible escalade. “Washington est prêt à déployer des forces stratégiques près de la péninsule coréenne si les Nord-Coréens procèdent à un nouvel essai d’armes nucléaires”, Le secrétaire russe du Conseil de sécurité, Nikolay Patrushev, a déclaré, ajoutant qu’il « conduire à une nouvelle dégradation de la situation dans la région ».

Le ministère sud-coréen de la Défense a rapporté que Pyongyang avait lancé mercredi dernier deux missiles de croisière au large de la côte ouest de la Corée du Nord, ce qui était le premier test d’armes de ce type en plus de deux mois. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré à la fin du mois dernier que le pays était prêt à “mobiliser” son arsenal nucléaire pour tout affrontement potentiel avec les États-Unis et la Corée du Sud.

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré mercredi aux journalistes que Washington continuerait de travailler avec la Corée du Sud et le Japon pour s’assurer que Pyongyang est « tenu responsable de ses provocations continues ».

Les pourparlers entre les États-Unis et la Corée du Nord sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne se sont effectivement enlisés en 2019.