La Corée du Nord prévient qu’elle pourrait abattre des avions de l’US Air Force pénétrant dans son espace aérien

La Corée du Nord prévient lundi qu’elle pourrait commencer à abattre des avions espions de l’US Air Force après avoir accusé un avion militaire américain d’avoir pénétré « illégalement » dans son espace aérien « à plusieurs reprises ».

La menace publiée dans les médias d’État nord-coréens a été attribuée à un porte-parole du ministère de la Défense nationale du pays et survient après que les forces américaines coréennes ont déclaré avoir mené des exercices aériens conjoints avec la Corée du Sud fin juin.

« Ce mois-ci seulement, RC-135, U-2S et RQ-4B, avions de reconnaissance stratégique et drone de reconnaissance appartenant à l’US Air Force, ont survolé tour à tour les mers Est et Ouest de Corée pendant huit jours consécutifs du 2 au 9 juillet. pour mener un espionnage aérien provocateur sur l’intérieur stratégique de la RPDC », lit-on dans le communiqué publié par l’Agence centrale de presse coréenne.

« En particulier, un avion de reconnaissance stratégique de l’US Air Force a pénétré illégalement dans l’espace aérien inviolable de la RPDC au-dessus de sa mer de l’Est sur des dizaines de kilomètres à plusieurs reprises », a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

KIM JONG UN, HARD-LIVING, GAGNE UN SURNOM PEU FLATTEUR SUR UN APPÉTIT MASSIF POUR L’ALCOOL EUROPÉEN, LA NOURRITURE: EXPERT

Le porte-parole a déclaré que la Corée du Nord « maintenait désormais sa plus grande patience et sa maîtrise de soi, mais tout a ses limites ».

« Il n’y a aucune garantie qu’un tel [a] accident choquant comme [a] l’abattage de l’avion de reconnaissance stratégique de l’US Air Force ne se produira pas en mer de l’Est de Corée », aurait-il ajouté.

Les forces américaines de Corée n’ont pas immédiatement répondu lundi à une demande de réaction de Fox News Digital. L’armée sud-coréenne a déclaré à Reuters que les affirmations du Nord sur les violations de l’espace aérien ne sont pas vraies et que les États-Unis, un allié clé, effectuent souvent des vols de reconnaissance dans la région.

LES ÉTATS-UNIS ENVOYENT DES BOMBARDIERS À CAPACITÉ NUCLÉAIRE VERS LA PÉNINSULE CORÉENNE ALORS QUE LA CORÉE DU NORD POUSSE À DÉVELOPPER L’ARSENAL NUCLÉAIRE

Le 30 juin, les forces américaines de Corée ont déclaré que « l’armée de l’air de la République de Corée et l’armée de l’air des États-Unis ont organisé un événement d’entraînement aérien combiné avec les B-52H Stratofortress de l’US Air Force au-dessus de la péninsule coréenne ».

« L’événement d’entraînement aérien combiné ROK-US comprenait des F-35, des KF-16 et des F-16 et F-15 de l’US Air Force escortant les bombardiers stratégiques américains B-52 alors qu’ils pénétraient dans la zone d’identification de la défense aérienne coréenne pour effectuer un entraînement en vol combiné », ont-ils déclaré.

Les forces américaines en Corée ont ajouté que la formation « offrait à l’alliance l’occasion de renforcer davantage son interopérabilité en démontrant une capacité de défense combinée, un déploiement rapide et une dissuasion étendue dans la défense de la péninsule coréenne ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

À la mi-juin, les États-Unis ont également déployé un sous-marin à propulsion nucléaire capable de transporter environ 150 missiles Tomahawk dans les eaux sud-coréennes, selon l’Associated Press.

Le porte-parole de la défense nord-coréenne a qualifié lundi ce déploiement de « situation très dangereuse ».