La Corée du Nord prête pour de nouveaux essais nucléaires – rapport

Pyongyang cherche également à accélérer la production de matières fissiles, selon un rapport de l’ONU consulté par Reuters

La Corée du Nord a jeté les bases d’un essai nucléaire au premier semestre de cette année, a rapporté Reuters vendredi citant un rapport confidentiel soumis à un comité de surveillance de l’ONU.

“Les travaux sur le site d’essais nucléaires de Punggye-ri ouvrent la voie à des essais nucléaires supplémentaires pour le développement d’armes nucléaires», auraient déclaré des observateurs indépendants au Comité des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU sur la Corée du Nord.

Selon Reuters, les experts estiment également que la Corée du Nord «a poursuivi le développement de sa capacité de production de matière fissile» sur le site de Yongbyon. Les moniteurs faisaient référence au centre de recherche nucléaire qui a été créé avec l’aide soviétique dans les années 1960 et exploite les premiers réacteurs nucléaires du pays.

Les moniteurs auraient également accusé le Nord d’avoir volé des actifs cryptographiques à hauteur de centaines de millions de dollars dans un effort apparent pour financer ses programmes de missiles et nucléaires.

Lire la suite La Corée du Nord dénonce l’hypocrisie nucléaire américaine

“D’autres cyberactivités axées sur le vol d’informations et les moyens plus traditionnels d’obtenir des informations et des matériaux utiles aux programmes interdits de la RPDC, y compris les ADM (armes de destruction massive), se sont poursuivies“, auraient ajouté les moniteurs.

Le rapport intervient après que CNN, citant des responsables américains anonymes, a révélé début mai que Pyongyang se préparait pour un essai nucléaire au même endroit. Les sources du point de vente ont noté à l’époque que les images satellites semblaient montrer l’activité du personnel et des véhicules sur le terrain d’essai. Cependant, ils ont déclaré qu’on ne savait pas si la Corée du Nord avait placé des matières fissiles dans l’un des tunnels souterrains.

Les États-Unis se sont engagés à faire pression pour une sanction plus sévère contre Pyongyang s’il procède à son septième essai nucléaire.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a interdit à la Corée du Nord de procéder à des essais nucléaires et à des lancements de missiles balistiques, imposant des sanctions à l’État ermite pour l’empêcher de financer les programmes concernés. Cela n’a cependant pas empêché Pyongyang de tester à plusieurs reprises des missiles cette année. L’un des lancements, qui a eu lieu en mars, comportait apparemment un missile balistique intercontinental (ICBM).

Fin juillet, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a annoncé que «dissuasion de guerre nucléaire” a été “entièrement prêt» pour répondre aux menaces. Son avertissement est intervenu alors que les États-Unis et la Corée du Sud ont convenu d’étendre leur exercice militaire conjoint prévu plus tard cette année.