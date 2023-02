La Corée du Nord présente sa capacité d’attaque nucléaire lors du plus grand défilé d’ICBM jamais organisé

Hong Kong

CNN

—



La Corée du Nord a présenté mercredi près d’une douzaine de missiles balistiques intercontinentaux avancés lors d’un défilé militaire nocturne, dans le cadre de la plus grande démonstration à ce jour de ce que ses médias officiels ont décrit comme la “capacité d’attaque nucléaire” de Pyongyang.

Les missiles ont défilé sur la place Kim Il Sung de Pyongyang sous les yeux du chef Kim Jong Un, accompagné de sa femme, et d’une jeune fille supposée être sa fille.

L’événement très attendu, qui a marqué l’anniversaire de la fondation de l’armée nord-coréenne, survient moins de deux mois après que Kim a appelé à une “augmentation exponentielle” de l’arsenal nucléaire de son pays en réponse à ce qu’il prétend être des menaces de la Corée du Sud et des États-Unis. .

L’année dernière, la Corée du Nord a testé plus de missiles qu’à n’importe quel moment de son histoire, y compris un missile balistique intercontinental (ICBM) qui pourrait en théorie frapper le continent américain.

Ce missile, le Hwasong-17, est ce que les analystes ont déclaré avoir été présenté mercredi soir.

« Il semble que 10-12 ICBM Hwasong-17 aient fait leur apparition. C’est cumulativement plus de lanceurs d’ICBM que nous n’en avons jamais vus lors d’un défilé nord-coréen », a déclaré Ankit Panda, expert en politique nucléaire au Carnegie Endowment for International Peace, sur les réseaux sociaux.

Panda a déclaré que si chaque missile était équipé de plusieurs ogives nucléaires, ils pourraient représenter un volume suffisant pour submerger les défenses antimissiles balistiques américaines.

L’affichage sans précédent semble montrer que Kim respecte sa promesse d’équiper le pays d’un arsenal nucléaire qui peut menacer les États-Unis.

Outre le Hwasong-17, les analystes ont déclaré que la Corée du Nord a montré ce qui pourrait être une maquette d’un nouvel ICBM à combustible solide, qui, s’il devenait opérationnel, donnerait à Pyongyang un missile nucléaire plus mobile et plus difficile à détecter.

Les fusées à combustible solide sont plus stables que celles à combustible liquide comme le Hwasong-17. Cela signifie qu’un ICBM à combustible solide pourrait être déplacé plus facilement et lancé plus rapidement qu’un ICBM à combustible liquide.

La Corée du Nord a déclaré en décembre avoir testé avec succès un moteur-fusée à combustible solide.

Mais la présence des missiles éventuellement à combustible solide lors du défilé ne signifie pas qu’ils sont utilisables. On ne pense pas que la Corée du Nord ait testé en vol un missile à combustible solide, et les experts disent qu’elle fait face à de nombreux obstacles techniques avant de pouvoir en déployer un.

Outre les ICBM, les médias d’État nord-coréens ont déclaré que le défilé comprenait des missiles tactiques et des missiles de croisière à longue portée.

Le régime de Kim utilise ses défilés militaires pour renforcer le soutien national à ses programmes militaires tout en envoyant un signal aux États-Unis, à la Corée du Sud et à d’autres. Mais l’accumulation de missiles de la Corée du Nord vient en violation des sanctions des Nations Unies et absorbe des ressources qui pourraient être utilisées ailleurs.

“Kim Jong Un a laissé les forces de missiles tactiques et à longue portée en expansion de la Corée du Nord parler d’elles-mêmes”, a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul. “Le régime a misé sa légitimité sur les armes nucléaires au détriment de la diplomatie et de l’économie.”

Easley et d’autres analystes disent que la prochaine étape dans le développement des armes nucléaires de la Corée du Nord pourrait être un test souterrain d’une arme réelle et pourrait survenir à tout moment.

Le défilé de mercredi soir a suivi un somptueux banquet un soir plus tôt au cours duquel Kim a mis une fille supposée être sa fille Ju Ae sous les projecteurs, le dernier signe que la fille est peut-être préparée comme son éventuel successeur.

Des images publiées par les médias d’État montraient la jeune fille marchant à côté de Kim et de sa mère alors qu’elles entraient dans la salle du banquet sous les applaudissements des officiers militaires.

Au banquet, la jeune fille était assise au centre de la table principale entre Kim et sa mère.

Dans un pays où la famille Kim et l’armée sont toutes puissantes, la présence de la jeune fille à un événement aussi important envoie des signaux clairs, a déclaré Easley, professeur à l’Université Ewha.

“En incluant ostensiblement sa femme et sa fille, Kim veut que les observateurs nationaux et étrangers voient sa dynastie familiale et l’armée nord-coréenne comme irrévocablement liées”, a-t-il déclaré.