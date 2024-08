La Corée du Nord présente de nouveaux drones kamikazes — RT World News

Le leader nord-coréen Kim Jong-un a supervisé un lancement d’essai de véhicules aériens sans pilote destinés à détruire diverses cibles factices.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé les tests de nouveaux drones suicides développés en Corée du Nord dans un contexte de tensions croissantes avec les États-Unis et la Corée du Sud, a rapporté lundi l’agence de presse officielle KCNA.

Les munitions rôdeuses pilotées à distance peuvent être déployées avec différentes portées de frappe et sont capables d’identifier et de détruire correctement les cibles terrestres et maritimes.

M. Kim a exhorté les chercheurs à développer et à produire davantage de drones suicide de différents types qui pourraient être déployés au sein de l’infanterie tactique et des unités d’opérations spéciales, ainsi que des drones de reconnaissance stratégique et d’attaque polyvalents. Le dirigeant nord-coréen a également appelé à introduire l’intelligence artificielle dans les véhicules aériens sans pilote.

Les images partagées par l’agence montrent les drones décoller et détruire des cibles de test, dont un faux char, et Kim observant le test avec de hauts responsables de l’État.

Ces derniers mois, la Corée du Nord a activement renforcé son armement tout en exprimant de vives inquiétudes concernant les exercices militaires américains menés près de la péninsule coréenne. Pyongyang a suggéré que ces exercices pourraient servir de répétitions en vue d’une éventuelle invasion.















Plus tôt ce mois-ci, KCNA a rapporté que le pays avait renforcé ses capacités militaires avec 250 nouveaux lanceurs de missiles balistiques tactiques. Kim a déclaré à l’époque que ce renforcement était une réponse à ce qu’il considère comme une menace pour la sécurité de la Corée du Nord. « de plus en plus sauvage » coopération entre Washington et ses alliés régionaux.

En avril, lors d’un discours devant des étudiants de l’Académie militaire et politique de Pyongyang, le dirigeant nord-coréen a déclaré que la nation devait être prête à combattre et à gagner une guerre, citant la situation militaire et politique instable dans la région.

Ce dernier test de drone intervient alors que les armées américaine et sud-coréenne mènent des exercices militaires de 11 jours qui se poursuivent jusqu’à jeudi. Les exercices conjoints comprennent des jeux de guerre simulés par ordinateur et plus de 40 types d’exercices sur le terrain, notamment des exercices de tir réel.