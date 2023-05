La Corée du Nord prépare son premier satellite espion

Pyongyang a affirmé que la reconnaissance spatiale était nécessaire pour surveiller les exercices militaires «imprudents» américano-sud-coréens

La Corée du Nord a révélé son intention de lancer le premier satellite d’espionnage militaire du pays en réponse à l’escalade des hostilités des États-Unis et à l’expansion des wargames conjoints de Washington et de Séoul.

« L’environnement sécuritaire préoccupant qui prévaut dans la région, en raison des actes militaires dangereux des États-Unis et de leurs forces vassales, nous oblige à garantir, comme tâche la plus urgente, un moyen de reconnaissance et d’information fiable capable de recueillir des informations sur les actes militaires de l’ennemi. en temps réel, » L’agence de presse officielle KCNA a cité mardi un haut responsable nord-coréen Ri Pyong Chol.

Le nouveau satellite sera lancé dans le courant du mois de juin pour aider à renforcer l’état de préparation des forces nord-coréennes au milieu « actes militaires dangereux » par les États-Unis et la Corée du Sud, a déclaré Ri. Une surveillance en temps réel améliorée exposera « leur ambition téméraire d’agression, » il ajouta.

Ri a accusé les forces américaines et sud-coréennes de « devenir imprudent » organisant leurs plus grands exercices conjoints jamais organisés alors qu’ils s’entraîneraient prétendument pour une invasion de la Corée du Nord. Il a cité le déploiement par Washington d’un sous-marin nucléaire au large de la péninsule coréenne pour la première fois depuis des décennies et sa promesse en avril de donner à Séoul plus de voix dans l’utilisation de son armement nucléaire. Il a également affirmé que les États-Unis avaient récemment mené « activités d’espionnage aérien hostiles » dans la région.

Une telle reconnaissance est « la surchauffe des tensions militaires » sur la péninsule et montre le « Intention sinistre des forces alliées dirigées par les États-Unis de mettre en œuvre le plan d’un acte militaire préventif » contre la Corée du Nord, a déclaré Ri. En conséquence, a-t-il dit, Pyongyang renforcera son « Des moyens de dissuasion de guerre complets et pratiques. »

La déclaration est intervenue un jour après que la Corée du Nord a informé les garde-côtes japonais de son intention de lancer un missile entre le 31 mai et le 11 juin. Des responsables sud-coréens ont averti lundi que Pyongyang paierait « prix corrects » s’il allait de l’avant avec un lancement de satellite. « Le soi-disant lancement de satellite de la Corée du Nord est une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies qui interdisent tout lancement utilisant la technologie des missiles balistiques », a-t-il ajouté. Le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Lim Soo-suk, a déclaré lors d’un point de presse.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s’est engagé en 2021 à développer un satellite espion, un missile balistique intercontinental à combustible solide (ICBM) et un sous-marin à propulsion nucléaire pour renforcer les capacités militaires de Pyongyang. La Corée du Nord a lancé son premier ICBM à combustible solide en avril. Un satellite espion augmenterait potentiellement la capacité de Pyongyang à lancer des frappes de précision sur des cibles ennemies en cas de guerre.

Les deux Corées restent techniquement en guerre, dans la mesure où leur conflit de 1950-1953 s’est terminé par un armistice, plutôt que par un traité de paix.

