La Corée du Nord pousse la médecine traditionnelle à lutter contre le COVID-19

PAJU, Corée du Sud (AP) – En tant qu’étudiant en médecine en Corée du Nord, Lee Gwang-jin a déclaré qu’il traitait ses fièvres et autres affections mineures avec des plantes médicinales traditionnelles. Mais une mauvaise maladie pouvait signifier des ennuis car les hôpitaux de sa ville natale rurale manquaient d’ambulances, de lits, voire d’électricité parfois nécessaires pour traiter les patients critiques ou urgents.

Lee était donc sceptique lorsqu’il a entendu les récents reportages des médias d’État nord-coréens qui affirmaient que la médecine traditionnelle dite de Koryo jouait un rôle clé dans la lutte nationale contre le COVID-19, qui a tué des millions de personnes dans le monde.

“La Corée du Nord utilise beaucoup la médecine Koryo (pour COVID-19) … mais ce n’est pas un remède sûr”, a déclaré Lee, qui a étudié la médecine Koryo avant de fuir la Corée du Nord en 2018 pour une nouvelle vie en Corée du Sud. “Quelqu’un qui est destiné à survivre survivra (avec de tels médicaments), mais la Corée du Nord ne peut pas aider les autres qui meurent.”

Comme beaucoup d’autres aspects de la vie en Corée du Nord, la médecine qui, selon l’État, guérit ses malades est utilisée comme symbole politique. Cela, selon les experts, permettra finalement au pays de dire que ses dirigeants ont vaincu l’épidémie, là où d’autres nations ont échoué à plusieurs reprises, en fournissant des remèdes locaux, indépendamment de l’aide extérieure.

Alors que les médias d’État racontent des histoires sur l’efficacité du médicament et les énormes efforts de production pour en faire plus, on se demande si les personnes souffrant d’une maladie grave reçoivent le traitement dont elles ont besoin.

Les transfuges et les experts pensent que la Corée du Nord mobilise la médecine Koryo simplement parce qu’elle n’a pas assez de médicaments modernes pour lutter contre le COVID-19.

« Traiter les symptômes légers avec le médicament Koryo n’est pas une mauvaise option. … Mais le coronavirus ne provoque pas que des symptômes bénins », a déclaré Yi Junhyeok, médecin traditionnel et chercheur à l’Institut coréen de médecine orientale de Corée du Sud. “Quand on pense aux patients critiques et à haut risque, la Corée du Nord a besoin de vaccins, de systèmes de soins d’urgence et d’autres ressources médicales qu’elle peut utiliser pour” réduire le nombre de décès.

Plus de deux mois se sont écoulés depuis que la Corée du Nord a admis sa première épidémie de coronavirus, et le pays a signalé en moyenne 157 cas de fièvre par jour au cours des sept derniers jours, une baisse significative par rapport au pic d’environ 400 000 par jour en mai. Il maintient également une affirmation largement contestée selon laquelle seuls 74 des 4,8 millions de patients atteints de fièvre sont décédés, un taux de mortalité de 0,002% qui serait le plus bas au monde s’il était vrai.

Malgré un doute généralisé sur la véracité des statistiques rapportées par la Corée du Nord, rien n’indique que l’épidémie ait provoqué une catastrophe en Corée du Nord. Certains experts extérieurs affirment que le Nord pourrait bientôt déclarer officiellement sa victoire sur le COVID-19 dans le but de renforcer l’unité interne. La Corée du Nord pourrait alors souligner le rôle de la médecine Koryo comme raison.

“La Corée du Nord appelle la médecine Koryo ‘médecine juche (autosuffisante)’, la traite de manière importante et la considère comme l’un de ses symboles politiques”, a déclaré Kim Dongsu, professeur au Collège de médecine coréenne de l’Université Dongshin de Corée du Sud. “La Corée du Nord n’a pas beaucoup de réalisations académiques et culturelles à annoncer, elle propagera donc probablement activement la médecine Koryo.”

La Corée du Nord a officiellement intégré la médecine Koryo – du nom d’un ancien royaume coréen – dans son système de santé publique dans les années 1950. Son importance a fortement augmenté depuis le milieu des années 1990, lorsque la Corée du Nord a commencé à souffrir d’une grave pénurie de médicaments modernes lors d’une famine paralysante et de troubles économiques qui ont tué des centaines de milliers de personnes.

La médecine Koryo fait référence à des concoctions à base de plantes qui incluent parfois des parties d’animaux, de l’acupuncture, des ventouses, de la moxibustion et des massages méridiens. Ces remèdes anciens sont également utilisés dans de nombreux pays asiatiques et occidentaux. Mais alors que dans ces pays, les médecines traditionnelles et modernes fonctionnent indépendamment, la Corée du Nord les a combinées.

Les étudiants en médecine sont tenus d’étudier à la fois la médecine moderne et la médecine traditionnelle à l’école, quelle que soit leur spécialisation. Ainsi, une fois devenus médecins professionnels, ils peuvent pratiquer les deux. Chaque hôpital en Corée du Nord a un département de médecine Koryo. Il existe également des hôpitaux Koryo réservés à la médecine.

Kim Jieun, une transfuge qui est médecin traditionnelle en Corée du Sud, a déclaré qu’elle s’était spécialisée en médecine Koryo à l’école du Nord, mais qu’elle avait finalement travaillé comme pédiatre et médecin en médecine interne. Elle a déclaré que les Sud-Coréens utilisent généralement la médecine traditionnelle pour maintenir ou améliorer leur santé, mais que les Nord-Coréens l’utilisent pour traiter diverses maladies.

« En Corée du Sud, les patients souffrant d’hémorragie cérébrale, d’hépatocirrhose, de cancer du foie, d’ascite, de diabète et d’infections rénales ne viennent pas dans les cliniques traditionnelles. Mais en Corée du Nord, les médecins traditionnels les soignent », a déclaré Kim, qui s’est réinstallé en Corée du Sud en 2002 et travaille maintenant pour l’hôpital de médecine coréenne Well Saem de Séoul.

Le principal journal nord-coréen Rodong Sinmun a récemment publié une série d’articles faisant l’éloge de la phytothérapie et de l’acupuncture pour guérir les patients atteints de fièvre et réduire les séquelles des maladies liées au COVID-19, notamment les douleurs anormales, les problèmes cardiaques et rénaux, les nausées et la toux.

Le journal a également publié des appels du leader Kim Jong Un à adopter la médecine Koryo. Selon d’autres médias d’État, la production de médicaments Koryo a quadruplé depuis l’année dernière, tandis qu’une grande quantité de médicaments modernes a également été rapidement livrée aux institutions médicales locales, une affirmation qui ne peut être vérifiée de manière indépendante.

Le système médical socialiste théoriquement libre de la Corée du Nord reste en ruine, les transfuges témoignant qu’ils devaient acheter leurs propres médicaments et payer les médecins pour les chirurgies et autres traitements. Ils disent que les hôpitaux avancés de la Corée du Nord sont largement concentrés à Pyongyang, la capitale, où vivent l’élite dirigeante et les citoyens de la classe supérieure fidèles à la famille Kim.

Lee, 29 ans, qui a fréquenté une école de médecine dans la ville de Hyesan, dans le nord de la Corée du Nord, a déclaré que les médecins de Koryo réutilisaient leurs aiguilles d’acupuncture après les avoir stérilisées avec de l’alcool, et que les hôpitaux facturaient généralement aux patients l’utilisation de l’électricité pour un examen médical.

HK Yoon, une ancienne médecin nord-coréenne qui a fui le pays au milieu des années 2010, a déclaré que son hôpital de niveau intermédiaire dans le nord-est n’avait pas d’ambulance, pas de concentrateur d’oxygène et seulement trois à quatre lits aux urgences. Elle a dit qu’elle partageait du matériel chirurgical avec d’autres médecins et que son salaire mensuel équivalait à 800 grammes (1,76 livre) de riz.

“J’ai mal au cœur quand je me souviens du manque d’équipement chirurgical”, a déclaré Yoon, qui a demandé que son prénom ne soit identifié que par des initiales en raison de problèmes de sécurité concernant des proches en Corée du Nord. « Lorsque mes patients étaient dans un état critique, je voulais effectuer des interventions chirurgicales rapidement. Mais je ne pouvais pas le faire parce que l’équipement chirurgical était utilisé par quelqu’un d’autre, et je m’inquiétais de la rapidité avec laquelle je pourrais le stériliser et l’utiliser.

Certains experts avaient précédemment prédit que l’épidémie de COVID-19 pourrait avoir des conséquences désastreuses en Corée du Nord, car la plupart de ses 26 millions d’habitants ne sont pas vaccinés et environ 40 % de sa population serait sous-alimentée. Maintenant, ils spéculent que la Corée du Nord sous-déclare probablement son nombre de morts pour éviter des dommages politiques à Kim Jong Un.

Lee, l’ancien étudiant en médecine nord-coréen, a déclaré que les habitants de Hyesan n’allaient pas à l’hôpital à moins d’être extrêmement malades.

« Lorsqu’ils sont modérément malades, ils reçoivent simplement de l’acupuncture ou de la phytothérapie Koryo. Ils font confiance à la médecine Koryo, mais ils ne gagnent pas non plus beaucoup d’argent et la médecine Koryo est moins chère que la médecine occidentale », a déclaré Lee.

Hyung-jin Kim, Associated Press