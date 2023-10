La Corée du Nord pourrait envoyer des armes à la Russie pour la guerre en Ukraine, suggèrent des images

Depuis fin août, des navires commerciaux russes transportent des marchandises entre la Corée du Nord et la Russie. (Laboratoires Planètes)

Commentez cette histoire Commentaire

TOKYO — Des navires russes liés aux réseaux de transport militaire ont récupéré des marchandises en provenance de Corée du Nord et les ont livrées à un port militaire russe apparemment à plusieurs reprises au cours des deux derniers mois, selon de nouvelles images satellite fournissant la preuve la plus claire à ce jour que Pyongyang pourrait aider la guerre de Moscou. effort. Les deux navires n’avaient aucun historique d’exploitation de cette route entre la Corée du Nord et la Russie jusqu’en août, lorsque des réunions de haut niveau entre des responsables nord-coréens et russes ont commencé, ouvrant la voie à une rencontre entre Kim Jong Un et Vladimir Poutine le mois dernier.

Les évaluations des services de renseignement américains suggéraient à l’époque que la Russie cherchait à se procurer des armes nord-coréennes pour reconstituer ses approvisionnements en diminution pour la guerre en Ukraine. Des responsables de la Maison Blanche ont déclaré vendredi que cela semblait être en train de se produire et ont nommé un navire russe, alléguant que la Corée du Nord avait transporté jusqu’à 1 000 conteneurs contenant « du matériel et des munitions » de Corée du Nord vers la Russie « au cours des dernières semaines ».

Mais de nouvelles images satellite, analysées par le Royal United Services Institute (RUSI) basé à Londres et fournies dans un premier temps au Washington Post, suggèrent que cette opération est plus régulière, plus étendue et plus continue que ce que la Maison Blanche a révélé.

Ce n’est pas un mais deux navires qui empruntent la route entre le port de Rajin, dans le nord-est de la Corée du Nord, et une installation portuaire sécurisée à Dunai, dans l’Extrême-Orient russe, effectuant au moins cinq allers-retours de la mi-août à samedi, selon l’analyse du RUSI.

Bien qu’il soit impossible de dire ce qui est transporté, les nouvelles images montrent des navires liés au réseau logistique militaire russe, ce qui suggère fortement que ces navires commerciaux transportent du matériel militaire, affirment les analystes du RUSI et les responsables américains.

« Cela aura un effet très grave sur la trajectoire de la guerre. [in Ukraine] », a déclaré Jack Watling, chercheur principal sur la guerre terrestre au RUSI. « La Corée du Nord a la capacité de fabriquer beaucoup de munitions et dispose de stocks importants. »

La Corée du Nord en fait deux des types de munitions que la Russie a utilisées fortement impliqué dans la guerre – des roquettes grad de 122 millimètres de l’ère soviétique et des obusiers d’artillerie de 122 millimètres – et a désespérément besoin de plus de ressources pour poursuivre sa guerre d’usure acharnée contre l’Ukraine.

Au moment où les expéditions ont commencé, les puits de munitions ont été rapidement agrandis dans un dépôt de munitions près de la frontière ukrainienne, que les responsables américains ont identifié comme la destination finale des expéditions.

Des responsables et des experts américains ont déclaré que la Corée du Nord possède des munitions de conception soviétique et d’autres armes conventionnelles, notamment des plates-formes d’artillerie et des lance-roquettes, que recherchent les Russes.

Les nouvelles images satellite montrent que deux cargos battant pavillon russe, l’Angara et le Maria, ont commencé à voyager entre Rajin et Dunai à la mi-août.

Analyse : la rencontre entre Kim et Poutine montre à quel point les dirigeants ont besoin les uns des autres

Depuis, ils ont effectué au moins cinq voyages, déplaçant des centaines de conteneurs, selon les images. La dernière livraison de la Corée du Nord vers la Russie a eu lieu samedi, lorsque le Maria a été repéré à Dunai en train de décharger une cargaison, selon l’analyse de RUSI.

Peu avant de commencer à emprunter cette route, les deux navires se sont éteints, coupant le signal de leur système d’identification automatique, selon les données du site de suivi des navires Marine Traffic. Cela permet au Maria et à l’Angara de cacher leur position lors de leur transit entre les ports.

À peu près au même moment, on a assisté à une expansion rapide des puits de munitions dans un dépôt de munitions près de Tikhoretsk, à environ 180 milles de la frontière ukrainienne, montrent des images.

Ces fosses ont été remplies de caisses de munitions ces dernières semaines à mesure que les wagons arrivaient, déchargeant les conteneurs alignés à côté des fosses. La couleur et la taille de ces conteneurs correspondaient aux expéditions arrivant à Dunai en provenance de Rajin, selon RUSI.

Des responsables américains ont affirmé vendredi dernier que ces caisses de munitions provenaient de Corée du Nord, et les caractéristiques des navires semblent étayer les allégations américaines selon lesquelles la Corée du Nord aurait livré des armes à la Russie pour la guerre en empruntant cette route.

La Maison Blanche a publié la semaine dernière des images satellite de ce qu’elle dit être 300 conteneurs d’expédition livrés par le cargo de Rajin à Dunai par voie maritime, puis transportés par chemin de fer jusqu’à un dépôt de munitions près de Tikhoretsk. Ce transfert a été effectué entre le 7 septembre et le 1er octobre, ont indiqué des responsables américains.

« Ce partenariat militaire élargi entre la RPDC et la Russie, y compris tout transfert de technologie de la Russie vers la RPDC, compromet la stabilité régionale et le régime mondial de non-prolifération », a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, utilisant l’abréviation officielle de la Corée du Nord.

Depuis que la guerre de Corée s’est terminée par un cessez-le-feu en 1953, les deux Corées ont développé d’énormes quantités d’armes conventionnelles au cas où la guerre éclaterait à nouveau dans la péninsule.

Kim s’engage à soutenir la « lutte sacrée » de Poutine lors d’un rare sommet

La Corée du Nord disposerait d’un important stock d’obus d’artillerie et de roquettes compatibles avec les systèmes d’armes soviétiques et russes utilisés contre l’Ukraine. Elle dispose également d’une capacité de production lui permettant de fabriquer de nouvelles armes qui aideraient la Russie à maintenir son taux élevé de consommation de munitions alors que le Kremlin cherche à accroître sa production nationale.

On pense généralement que cela a été le catalyseur du voyage de Kim dans l’Extrême-Est de la Russie pour un rare sommet en personne avec Poutine le mois dernier, son premier voyage à l’étranger depuis le début de la pandémie de coronavirus. Kim a qualifié les relations de son pays avec la Russie de priorité absolue et a promis son plein soutien à Poutine et à son gouvernement dans le cadre de leur guerre en Ukraine.

Les analystes affirment qu’en échange de son soutien au Kremlin, la Corée du Nord pourrait être intéressée par les technologies avancées de Russie pour son programme d’armement et nucléaire. Au cours de son voyage, Kim a visité une usine russe d’avions de combat soumise aux sanctions occidentales, ainsi qu’un port spatial russe clé.

Ni l’ambassade de Russie aux États-Unis ni la mission nord-coréenne auprès des Nations Unies n’ont répondu à une demande de commentaires envoyée dimanche.

L’analyse de RUSI a révélé que l’opération aurait pu commencer fin août et aurait impliqué un deuxième navire, le Maria, qui a suivi un chemin similaire à celui de l’Angara, le navire identifié par les autorités américaines.

Les images montrent les deux navires effectuant plusieurs voyages entre Dunai et Rajin, ramassant et livrant des marchandises à chaque endroit. Au port de Rajin, les deux navires chargent et déchargent généralement des conteneurs sur des quais différents. A Dunai, les navires ont déchargé leur cargaison à côté d’un navire militaire.

Kirby a déclaré que la Russie aurait pu réagir de la même manière en expédiant ses propres armes à la Corée du Nord. Il n’a pas précisé les types d’armes qui, selon les États-Unis, avaient été expédiées.

L’utilisation par la Russie de navires civils pour mener secrètement des activités militaires est bien documentée. Des analystes militaires ont récemment repéré des signes indiquant que des navires marchands russes transportaient probablement du matériel militaire suspecté de Syrie vers la Russie.

L’Angara appartient à M Leasing, qui a été sanctionnée par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Ukraine pour « transport d’armes et d’équipements militaires dans l’intérêt du gouvernement russe ». Il est géré par Marine Trans Shipping, une autre compagnie maritime sanctionnée pour le transport d’armes pour le compte du gouvernement russe.

Les documents d’immatriculation du Maria montrent qu’une société appelée JSC Sovfracht est associée au navire, a découvert RUSI. En 2019, les États-Unis ont désigné Sovfracht comme étant à l’origine d’un complot de contournement des sanctions visant à aider les forces russes opérant en Syrie pour soutenir le régime d’Assad.