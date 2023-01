La Corée du Nord persécuterait les chrétiens plus que tout autre pays dans le monde : étude

La Corée du Nord a été reconnue comme ayant le plus haut niveau de persécution chrétienne dans le monde, selon une nouvelle étude.

Portes ouvertes aux États-Unis est une organisation qui traque la persécution des chrétiens à travers le monde. Cette semaine, l’organisation a publié son rapport annuel sur 50 pays où les chrétiens subissent les niveaux les plus extrêmes de discrimination pour leur foi.

Lisa Pearce, PDG par intérim d’Open Doors US, a déclaré mercredi que la liste de surveillance mondiale d’Open Doors fournit un aperçu annuel mondial des endroits où les chrétiens sont persécutés et comment.

La liste 2023 était composée des contributions de 4 000 personnes à travers le monde.

“Très souvent, la persécution des chrétiens se produit dans la clandestinité, dans des communautés cachées ou très rurales”, a déclaré Pearce. “La persécution augmente souvent furtivement. L’unité de surveillance mondiale des portes ouvertes fait référence au” fracas “et à la” compression “de la persécution.”

Elle a expliqué que le fracas des gros incidents fait la une des journaux parce qu’ils affectent le plus de gens. La compression, d’autre part, est la limitation des droits des chrétiens et des autres minorités lorsqu’il s’agit de trouver un emploi, l’exclusion des jeunes chrétiens de l’éducation et les coups dans les villes rurales.

Le pays numéro un où les chrétiens sont le plus persécutés est la Corée du Nord, et selon la liste de surveillance, le pays a les niveaux de persécution les plus élevés jamais vus.

Le score élevé reflète une augmentation des arrestations de chrétiens et des maisons-églises découvertes en train d’être fermées.

La Somalie serait arrivée en deuxième position et le Yémen en troisième.

L’Afghanistan occupait la neuvième place et, les années précédentes, il s’était classé plus haut. Open Doors a déclaré que moins de chrétiens afghans ont été tués pour leur foi en 2022, car beaucoup ont quitté le pays ou ont été tués lorsque les talibans ont repris le contrôle.

La Chine, qui s’est classée 16e, a également été remarquable. L’organisation a déclaré que l’utilisation par la Chine de la technologie de surveillance numérique ajoutait à la persécution et à l’intimidation, et à mesure que les outils devenaient plus sophistiqués, le gouvernement communiste recourait à la censure, à la désinformation et à la surveillance pour prendre le contrôle des groupes religieux.

Open Doors a rapporté que l’année dernière, 5 621 chrétiens ont été tués à cause de leur foi, et 90% de ces décès se sont produits au Nigeria seul.

Le Nigéria s’est classé sixième sur la liste, et l’organisation a noté que l’augmentation de la violence dans le pays n’a fait que tuer plus de chrétiens au cours des cinq dernières années.

“Je voudrais souligner à nouveau que la persécution des chrétiens est désormais un phénomène mondial et qu’elle nécessite une réponse mondiale”, a déclaré Pearce. “J’exhorte chacun de nous à faire ce que nous pouvons pour être à leurs côtés, à prier pour eux et à les soutenir, et à utiliser l’influence que nous avons pour défendre leur droit de vivre leur foi.”

Wybo Nicolai, le fondateur de la World Watch List et ancien directeur mondial de terrain pour Open Doors, a déclaré que l’un des trois principaux objectifs de l’organisation est d’informer le « Corps du Christ » mondial sur la situation de la persécution.

“La WWL est un excellent outil pour atteindre cet objectif, car elle tente de décrire les niveaux de persécution aussi objectivement que possible”, a déclaré Nicolai. “L’administration Biden a retiré le Nigeria de la liste des pays d’intérêt particulier en ce qui concerne la liberté de religion. Le Nigeria est le pays avec le plus grand nombre de martyrs en 2022 – plus de 4 000 Nigérians ont perdu la vie à cause de leur foi en Jésus. Il serait logique et une belle initiative de revenir sur cette décision.”