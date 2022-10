La Corée du Nord partage les détails du dernier test de missile

Pyongyang affirme que les deux missiles de croisière qu’il a lancés mercredi ont atteint leur cible à 2 000 kilomètres

La Corée du Nord a revendiqué une nouvelle victoire en prouvant sa capacité de guerre nucléaire, affirmant que deux missiles de croisière qu’elle a lancés mercredi ont atteint avec succès leur cible à 2 000 kilomètres.

Les deux missiles ont survolé la mer Jaune, entre la péninsule coréenne et la Chine, et sont restés dans les airs pendant près de trois heures avant de “clairement frappé” leur cible non identifiée, selon un rapport du média d’État KCNA de Pyongyang. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé les lancements et exprimé “grande satisfaction” avec les résultats des tests.

Kim “très apprécié les capacités de réaction élevées de nos forces de combat nucléaires, qui ont prouvé une fois de plus leur pleine préparation à une guerre réelle pour amener les ennemis sous leur contrôle d’un coup grâce à la contre-attaque inconditionnelle, mobile, précise et puissante de n’importe quel système d’arme”, a déclaré KCNA. Il a appelé les lancements un “avertissement clair” aux ennemis de la Corée du Nord et une vérification des “Fiabilité absolue et capacité de combat de la dissuasion de guerre de notre État.”

D’une portée de 2 000 kilomètres, les missiles de croisière tirés mercredi pourraient parcourir près de quatre fois la distance entre Pyongyang et Busan, la grande ville de la pointe sud-est de la Corée du Sud. Les missiles peuvent également atteindre bien au-delà de toute cible au Japon. Pas plus tard que la semaine dernière, la Corée du Nord a effectué son test de missile à plus longue portée jamais enregistré, tirant le projectile au-dessus du Japon lors d’un vol de 4 600 kilomètres. Le missile balistique Hwasong-17 du pays aurait une portée d’au moins 15 000 kilomètres, facilement à la portée des cibles américaines.

Kim a déclaré qu’il avait l’intention de continuer à étendre le “sphère opérationnelle” des forces nucléaires de la Corée du Nord à “Dissuader résolument toute crise militaire cruciale et crise de guerre à tout moment et en prendre complètement l’initiative.”

Les lancements de mercredi ont marqué le dernier d’une série de tests de l’armement stratégique de Pyongyang qui a commencé le 25 septembre. Kim a déclaré que les tests avaient été effectués pour s’assurer que les forces nucléaires nord-coréennes étaient prêtes à “anéantir” agresseurs potentiels. L’un de ces exercices simulait le chargement d’ogives tactiques dans un silo de missiles caché sous un réservoir.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a averti lundi que la région faisait face à une « grave réalité sécuritaire » au milieu des bruits de sabre nucléaire de Pyongyang. La Corée du Nord a rejeté en août une proposition de Yoon d’abandonner ses armes nucléaires en échange d’une aide économique de Séoul. Lundi, Kim a exclu des pourparlers de paix avec la Corée du Sud ou les États-Unis, affirmant que ses ennemis “ont toujours parlé de dialogue et de négociations tout en nous menaçant militairement”.