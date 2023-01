La Corée du Nord ouvre le Nouvel An avec un lancement de missile

SEOUL, Corée du Sud – La Corée du Nord a tiré un missile balistique à courte portée vers ses eaux orientales dimanche, entrant en 2023 avec un autre test d’armes après un nombre record de tirs de missiles l’année dernière.

L’armée sud-coréenne a détecté le lancement depuis la région de la capitale du Nord vers 2 h 50 dimanche, ont indiqué les chefs d’état-major interarmées dans un communiqué. Il a indiqué que le missile a parcouru environ 400 kilomètres (250 miles) avant de tomber dans les eaux entre la péninsule coréenne et le Japon.

Les chefs d’état-major interarmées ont qualifié le lancement de “grave provocation” qui porte atteinte à la paix et à la sécurité dans la péninsule coréenne et dans le monde. Il a déclaré que la Corée du Sud surveillait de près les mouvements nord-coréens en coordination avec les États-Unis et restait prête à faire face à toute provocation.

Le commandement américain de l’Indo-Pacifique a déclaré dans un communiqué que le lancement met en lumière “l’impact déstabilisateur” des programmes d’armement illégaux de la Corée du Nord. Il a déclaré que les engagements américains envers la défense de la Corée du Sud et du Japon “restent à toute épreuve”.

La Corée du Nord a testé plus de 70 missiles l’année dernière. Certains experts affirment que le pays vise à terme à renforcer ses arsenaux d’armes et à accroître les pressions sur ses rivaux pour obtenir des concessions telles que l’allégement des sanctions.

Samedi, la Corée du Nord a tiré trois missiles balistiques à courte portée vers les eaux orientales du pays.

Le lancement de missiles nord-coréens pour une deuxième journée consécutive pourrait être une réponse au récent test de fusée rival de la Corée du Sud lié à son projet d’établir une surveillance spatiale pour mieux surveiller la Corée du Nord. Vendredi, l’armée sud-coréenne a déclaré avoir testé une fusée à combustible solide, un type de lanceur spatial qu’elle prévoit d’utiliser pour mettre son premier satellite espion en orbite dans les années à venir.

Les animosités entre les Corées rivales se sont intensifiées depuis le début de la semaine dernière, lorsque la Corée du Sud a accusé la Corée du Nord de faire voler des drones à travers la frontière fortement fortifiée du pays pour la première fois en cinq ans et a envoyé ses propres drones vers le Nord.

La Corée du Sud a reconnu qu’elle n’avait abattu aucun des cinq drones nord-coréens qui auraient été trouvés au sud de la frontière. Mais la Corée du Sud s’est engagée à renforcer son réseau de défense aérienne et à sévir contre les futures provocations de la Corée du Nord.