La Corée du Nord organise une simulation d’une frappe nucléaire de type « terre brûlée » contre la Corée du Sud | Nouvelles du monde

La Corée du Nord a effectué une simulation de frappe nucléaire de type « terre brûlée » sur des cibles à travers la Corée du Sud.

Cet exercice fait suite aux exercices conjoints organisés cette semaine par la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis – que Pyongyang dénonce à plusieurs reprises comme une répétition de guerre.

Les médias d’État ont expliqué comment Nord envisage une guerre potentielle avec des détails inhabituels.

L’exercice consistait à repousser une invasion soudaine, à frapper son voisin avec des armes nucléaires, puis à occuper le territoire.

Dans le scénario, des « frappes simultanées super-intenses » ont également visé des centres de commandement militaires, des ports, des aérodromes opérationnels et d’autres cibles en Corée du Sud.

Quelques heures après que les États-Unis ont déployé mercredi des bombardiers B-1B pour des exercices aériens alliés, la Corée du Nord a également tiré deux missiles balistiques à courte portée en direction de la mer.

Ce lancement de fin de soirée faisait suite à deux tentatives infructueuses de mise en orbite d’un satellite espion.

Kim Jong Un L’État secret a été condamné par le Premier ministre japonais Fumio Kishida, qui a déclaré aux journalistes : « Ces comportements constituent des menaces à la paix et à la stabilité non seulement de notre pays, mais aussi de la région et de la communauté internationale, et ne peuvent être tolérés. »

Le gouvernement japonais a souligné qu’il intercepterait les missiles nord-coréens s’ils survolaient son territoire.

Kim a exhorté son armée à se préparer de plus en plus, qualifiant les dirigeants des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon de « chefs de gangs » qui augmentent le risque de guerre nucléaire dans la région.