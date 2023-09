La Corée du Nord organise une « simulation d’attaque nucléaire tactique »

Pyongyang a mené un nouvel exercice nucléaire en réponse aux exercices de guerre entre Washington et Séoul.

La Corée du Nord a annoncé que le lancement de son missile tôt samedi matin était en fait un jeu d’enfant. « attaque nucléaire tactique » Un exercice militaire mené en réponse à un exercice militaire majeur entre les États-Unis et la Corée du Sud, que Pyongyang considère comme une répétition d’invasion.

« Un exercice de tir pour une attaque nucléaire tactique simulée a été mené à l’aube du 2 septembre pour avertir les ennemis du danger réel d’une guerre nucléaire. » a rapporté dimanche l’agence de presse officielle KCNA, citant une déclaration de l’état-major de l’armée populaire coréenne.

Pendant l’exercice, « deux missiles de croisière stratégiques à longue portée équipés de fausses ogives nucléaires ont été tirés dans un environnement de guerre réel selon des procédures d’approbation rapides », ont ajouté les médias d’État, louant l’unité KPA armée de missiles de croisière stratégiques pour « mener à bien sa mission de frappe nucléaire ».

En savoir plus La Corée du Nord mène un exercice de « frappe nucléaire »

Ce lancement fait suite à un autre exercice de la Corée du Nord plus tôt cette semaine, au cours duquel l’armée nord-coréenne a simulé une attaque nucléaire en guise de « avertissement » à son voisin du sud en réponse à ce qu’il a décrit comme « aventureux [and] exercices de guerre agressifs.

Les deux exercices nucléaires ont eu lieu alors que la Corée du Sud et les États-Unis terminaient le 31 août les exercices Ulchi Freedom Shield 23, impliquant au moins un bombardier stratégique américain B-1B à capacité nucléaire survolant la péninsule coréenne.

Selon des responsables américains, les exercices de guerre visaient à renforcer la « posture de défense combinée » et « promouvoir la sécurité et la stabilité en Asie du Nord-Est » mais Pyongyand les considère comme des répétitions d’une frappe et d’une invasion préventives, et comme la preuve que Washington et Séoul mènent des politiques hostiles.