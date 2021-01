SEOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a déployé des missiles balistiques de développement conçus pour être lancés à partir de sous-marins et d’autres matériels militaires lors d’un défilé qui a ponctué les appels provocateurs du chef Kim Jong Un à étendre son programme d’armes nucléaires.

Les médias d’État ont déclaré que Kim avait occupé le devant de la scène lors du défilé de jeudi soir célébrant une importante réunion du parti au pouvoir où Kim a promis des efforts maximaux pour renforcer son programme nucléaire et de missiles qui menace les rivaux asiatiques et la patrie américaine pour contrer ce qu’il a décrit comme l’hostilité américaine.

Au cours du congrès de huit jours du Parti des travailleurs qui s’est terminé mardi, Kim a également révélé son intention de sauver l’économie du pays au milieu des sanctions américaines sur ses ambitions nucléaires, des fermetures de frontières liées à la pandémie et des catastrophes naturelles qui ont anéanti les cultures.

Les revers économiques n’ont laissé à Kim rien à montrer pour sa diplomatie ambitieuse avec le président Donald Trump, qui a déraillé en raison de désaccords dans l’échange d’allégement des sanctions et des mesures de dénucléarisation du Nord, et a poussé Kim à ce qui est clairement le moment le plus difficile de son règne de neuf ans.

Les commentaires de Kim visent probablement à faire pression sur le nouveau gouvernement américain de Joe Biden, qui a précédemment qualifié le dirigeant nord-coréen de «voyou» et accusé Trump de chasser le spectacle plutôt que de restreindre significativement les capacités nucléaires du Nord. Kim n’a pas exclu la possibilité de pourparlers, mais il a déclaré que le sort des relations bilatérales dépendrait de l’abandon ou non par Washington de sa politique hostile envers Pyongyang.

L’agence centrale de presse coréenne a publié vendredi des photos de Kim portant un chapeau de fourrure noire et un trench-coat en cuir, souriant largement et faisant des gestes depuis un podium alors que des milliers de soldats et de spectateurs civils remplissaient la place Kim Il Sung, du nom de son grand-père et fondateur de la Corée du Nord.

L’agence a déclaré que les spectateurs rugissaient alors que les troupes déployaient les armes stratégiques les plus avancées du pays, y compris les missiles balistiques lancés par sous-marins qu’elle décrivait comme «les plus puissants du monde».

Des photos publiées par les médias d’État montraient des camions transportant des missiles qui semblaient être des missiles balistiques lancés par des sous-marins récemment développés ou des versions modifiées de systèmes testés précédemment.

L’agence a également déclaré que le défilé présentait d’autres missiles qui pourraient «détruire de manière préventive et complète tout ennemi en dehors de notre territoire». Mais il n’était pas immédiatement clair si la description faisait référence à des missiles balistiques intercontinentaux.

Lors de son précédent défilé militaire en octobre, le Nord a dévoilé ce qui semblait être son ICBM le plus grand à ce jour. Les précédents missiles à longue portée du pays ont démontré une capacité potentielle à atteindre profondément le continent américain lors des essais en vol en 2017.

Il n’était pas immédiatement clair si Kim avait prononcé un discours pendant le défilé. La télévision d’État nord-coréenne n’a pas diffusé d’images de l’événement, et les militaires sud-coréens et américains n’ont pas encore fourni d’évaluation des armes exposées par le Nord.

Au cours du congrès du parti, Kim a dévoilé des plans pour rechercher des moyens militaires plus sophistiqués, y compris des ICBM à plus longue portée qui pourraient potentiellement cibler le continent américain de manière plus fiable, de nouvelles armes et ogives nucléaires tactiques, des sous-marins nucléaires, des satellites espions et des armes hypersoniques.

On ne sait pas si le Nord est pleinement capable d’acquérir de tels systèmes. Alors que le pays aurait accumulé au moins des dizaines d’armes nucléaires, les estimations extérieures sur l’état exact de ses programmes nucléaires et de missiles varient considérablement.

Mais le Nord développe depuis des années des systèmes de missiles balistiques lancés sous-marins. L’acquisition d’un système opérationnel alarmerait ses rivaux et voisins car les missiles tirés depuis des navires submergés sont plus difficiles à détecter à l’avance.