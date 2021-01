SEOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a ouvert le premier congrès complet de son parti au pouvoir en cinq ans, le dirigeant Kim Jong Un admettant que ses plans de développement économique antérieurs ont échoué. Le congrès pourrait être crucial, car il se déroule au milieu de ce que certains experts considèrent comme le moment le plus difficile du règne de neuf ans de Kim.

Le congrès du Parti des travailleurs, qui a été relancé par Kim en 2016 après une interruption de 36 ans, a commencé mardi alors que la Corée du Nord, l’un des pays les plus pauvres du monde, fait face à ce que Kim a appelé «d’énormes défis et difficultés» provoqués par une économie martelé par les fermetures de frontières liées à la pandémie, une série de catastrophes naturelles et de sévères sanctions américaines visant à empêcher le pays de mettre la touche finale à son programme de missiles nucléaires illicites.

La réunion sera également surveillée de près par le président élu Joe Biden, qui sera inauguré plus tard ce mois-ci, et pourrait être destiné à envoyer un message. Biden a qualifié Kim de «voyou» et a critiqué ses sommets nucléaires avec le président Donald Trump.

Voici quelques choses à savoir sur un événement organisé pour la dernière fois en 2016:

QU’EST-CE QUE C’EST?

Le congrès est l’organe décisionnel suprême du Parti des travailleurs.

Kim, le président du parti, détermine les décisions clés au jour le jour avec les membres de son cercle restreint, mais les responsabilités du congrès comprennent la formulation de nouvelles politiques, l’examen des projets antérieurs, la révision des règlements du parti et un remaniement des positions des fonctionnaires. .

Le congrès de cette année est le huitième depuis que le grand-père de Kim, Kim Il Sung, a tenu le premier en 1945. Kim Il Sung avait six congrès avant de mourir en 1994. Son fils, Kim Jong Il, décédé en 2011, n’a jamais tenu de congrès. Certains experts affirment que la politique «militaire d’abord» de Kim Jong Il a contribué à saper l’influence du Parti des travailleurs pendant ses 17 ans de règne.

Kim Jong Un a relancé le congrès en 2016 dans le cadre de ses efforts pour accroître l’autorité du parti et consolider son emprise sur le pouvoir. C’était le premier congrès depuis 1980, quatre ans avant sa naissance. Kim fête ses 37 ans vendredi.

On ne sait pas combien de temps durera le congrès de cette année. Le congrès 2016 s’est réuni pendant quatre jours. En 1980, c’était cinq jours et 12 jours en 1970.

POURQUOI TENIR MAINTENANT?

Les anciennes règles du parti exigeaient que la Corée du Nord tienne un congrès tous les cinq ans, mais les directives révisées en 2010 ne précisent pas à quelle fréquence il devrait être convoqué. Certains experts disent que Kim a besoin d’une grande réunion d’État comme celle-ci pour définir une nouvelle vision de la nation et renforcer la loyauté du public à un moment difficile de son règne.

La fermeture d’un an de ses frontières par la Corée du Nord pour se prémunir contre le COVID-19 a vu son volume commercial avec la Chine, son plus grand partenaire commercial, chuter d’environ 80% au cours des 11 premiers mois de 2020. Les typhons et les inondations de l’été dernier ont détruit les cultures, les maisons et les infrastructures à travers Corée du Nord. Pyongyang a déclaré que les sanctions persistantes menées par les États-Unis contre son programme de bombe nucléaire visent à «étrangler et étouffer» le pays.

Lors d’un discours public marquant le 75e anniversaire du parti en octobre, Kim a riposté avec des larmes en remerciant son peuple d’avoir subi le triple coup porté à l’économie.

«Sur cette planète à l’heure actuelle, notre pays est le seul à être confronté à de (tels) défis et difficultés énormes, comme faire face à l’urgence anti-épidémique et se remettre des catastrophes naturelles catastrophiques, alors que tout est en pénurie en raison de sanctions sévères et prolongées », a déclaré Kim.

La Corée du Nord, qui a une infrastructure médicale cassée et une pauvreté profonde, a pris certaines des mesures antivirus les plus sévères au monde et prétend être exempte de coronavirus, une affirmation largement contestée par les experts étrangers.

Les experts affirment également que Kim partage un haut niveau de responsabilité pour les problèmes économiques. Kim a répété à plusieurs reprises à son peuple que les armes nucléaires sont une «épée puissante et précieuse» qui est nécessaire en raison de l’hostilité persistante des États-Unis. Mais une série de tests d’armes très médiatisés au cours des dernières années visant à acquérir la capacité de lancer des frappes nucléaires de précision sur la patrie américaine ont conduit à des sanctions plus sévères sous la direction des États-Unis qui, selon les experts, assèchent progressivement les réserves de devises de la Corée du Nord.

CE QUI EST EN JEU?

Au cours du congrès de ce mois-ci, la Corée du Nord a annoncé qu’elle annoncerait de nouveaux objectifs de développement économique pour les cinq prochaines années.

Les médias d’État ont déclaré mercredi que la réunion du congrès était destinée à «discuter et décider d’une nouvelle ligne de lutte et de politiques stratégiques et tactiques pour faire un bond en avant radical dans le développement du parti et de la construction socialiste». Une déclaration antérieure du Parti des travailleurs a déclaré que ses «objectifs précédents d’amélioration de l’économie nationale avaient été sérieusement retardés».

Certains observateurs affirment que la Corée du Nord pourrait être contrainte de viser des objectifs modestes de ce congrès car elle doit continuer à se concentrer sur l’anti-virus. D’autres disent que la Corée du Nord, qui a récemment achevé une «campagne de productivité» de 80 jours, pourrait appeler à davantage de campagnes de ce type pour pousser sa population à augmenter sa main-d’œuvre.

Au cours de plusieurs discours attendus au congrès, Kim répétera probablement son engagement en faveur de son programme de développement nucléaire, mais pourrait signaler sa volonté de s’engager avec la nouvelle administration Biden et sa rivale avec la Corée du Sud. Les médias d’État de Kim, qui qualifiaient auparavant Biden de «chien enragé», sont restés silencieux sur la prochaine victoire électorale du président américain.

D’autres mouvements possibles au congrès incluent Kim obtenir un nouveau poste de haut niveau, tel que «généralissime», un titre détenu par son défunt père et grand-père; sa sœur influente, Kim Yo Jong, pourrait également être nommée membre du puissant Politburo dans le but de renforcer le règne de la famille Kim, selon des experts.