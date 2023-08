La Corée du Nord ordonne à l’armée de renforcer les plans de guerre au milieu des exercices américains et sud-coréens – NBC New York

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a ordonné à son armée d’affiner ses plans de guerre et a approuvé l’expansion des opérations de combat des unités de première ligne, ont annoncé jeudi les médias officiels, alors que les États-Unis et la Corée du Sud se préparent à un exercice militaire combiné à grande échelle.

Condamnant les exercices en expansion des alliés comme des répétitions d’invasion, Kim les a utilisés comme prétexte pour accélérer encore ses démonstrations d’armes, qui ont inclus les tirs d’essai de plus de 100 missiles depuis le début de 2022, poussant les tensions sur la péninsule coréenne à leur paroxysme. point culminant depuis des années.

Les experts disent que la poussée nucléaire de Kim vise à forcer les États-Unis à accepter l’idée du Nord en tant que puissance nucléaire afin qu’il puisse éventuellement négocier des concessions économiques et de sécurité en position de force.

La réunion de jeudi de la commission militaire centrale du Parti des travailleurs au pouvoir en Corée du Nord, que Kim contrôle en tant que président, devait discuter de l’avancement de la préparation à la guerre de son armée et de l’établissement de plans de contre-mesures offensifs pour dissuader ses adversaires, qui, selon les médias d’État, devenaient de plus en plus flagrants dans leur « imprudence ». affrontement militaire » avec le Nord.

Après avoir parlé de renforcer les unités de première ligne nord-coréennes et d’intensifier les exercices de guerre pour incorporer de nouvelles stratégies et armes, Kim a signé un ordre pour mettre en œuvre des « mesures militaires importantes » non spécifiées, a déclaré l’agence de presse centrale coréenne officielle de Pyongyang.

Au cours de la réunion, Kim a souligné que l’armée devait acquérir des « moyens de frappe plus puissants » pour renforcer sa dissuasion nucléaire et déployer plus rapidement ces armes pour combattre les unités. Il a appelé l’industrie des munitions du pays à intensifier la production de masse de diverses armes et systèmes, et à l’armée de mener activement de « vrais exercices de guerre » pour assimiler ces systèmes et renforcer ses capacités de combat, a déclaré KCNA.

Des photos de la réunion publiées par les médias officiels montraient Kim montrant des points sur une carte floue de la péninsule coréenne. Les spots semblaient être la région métropolitaine entourant la capitale sud-coréenne de Séoul, où vivent la moitié des 51 millions d’habitants du pays, et une zone autour de la ville centrale de Daejeon, où se trouve le quartier général de l’armée sud-coréenne.

Kim a également procédé à des changements de personnel au cours de la réunion, nommant le vice-maréchal Ri Yong Gil comme son nouveau chef d’état-major général pour remplacer le général Pak Su Il, a indiqué KCNA.

Depuis qu’il a commencé son règne à la fin de 2011, Kim a montré une tendance à remplacer rapidement les hauts responsables du gouvernement et de l’armée s’il n’était pas satisfait de leurs performances ou s’il avait besoin de les tenir responsables d’échecs politiques plus larges, que le Nord n’attribue jamais à son chef suprême.

La décision de limoger Pak huit mois après le début du poste indique peut-être que Kim n’était pas satisfait de sa capacité à élaborer des stratégies militaires et est revenu à une main plus fiable à Ri, qui avait un long passage en tant que chef d’état-major général, a déclaré Cheong Seong- Chang, analyste principal à l’Institut Sejong de Corée du Sud.

Interrogé sur les commentaires de Kim, Ahn Eun-ju, porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, a déclaré qu’il était « déplorable » que la Corée du Nord parle de renforcer la préparation à la guerre tout en ignorant le sort de sa population désespérément pauvre. Certains experts disent que l’économie du Nord est probablement au pire depuis que Kim a pris le pouvoir. Les restrictions du COVID-19 ont encore choqué une économie paralysée par des décennies de mauvaise gestion et les sanctions imposées par les États-Unis pour ses ambitions nucléaires. Cela n’a pas empêché Kim de canaliser les ressources limitées du pays vers l’expansion d’un arsenal nucléaire qu’il considère comme sa meilleure garantie de survie.

« La Corée du Nord devrait plutôt prêter attention à la sécurité de ses citoyens à l’approche d’un typhon », a déclaré Ahn, faisant référence à la tempête tropicale Khaunun, qui a frappé la Corée du Sud avec des pluies et des vents intenses jeudi et devrait souffler sur la Corée du Nord tôt vendredi.

« Nous maintenons une posture de préparation ferme, et les menaces de force vides de la Corée du Nord ne fonctionneront pas avec nous », a-t-elle déclaré.

Lee Sung Joon, porte-parole de l’état-major interarmées sud-coréen, a déclaré lors d’un briefing que les services de renseignement américains et sud-coréens surveillaient de près les activités de développement d’armes nord-coréennes et les possibilités de provocations.

Les commentaires de Kim lors de la réunion ont fait écho à ce qu’il a dit la semaine dernière lors d’une visite de trois jours des principales usines d’armement du pays, y compris une installation qui produit des camions lanceurs pour ses missiles balistiques intercontinentaux conçus pour cibler le continent américain, et a appelé à des améliorations significatives de la les armes du pays et sa préparation à la guerre.

Les visites de Kim comprenaient également une usine d’artillerie qui a aggravé les inquiétudes extérieures selon lesquelles la Corée du Nord se préparait à exporter de l’artillerie et d’autres fournitures d’armes vers la Russie alors que le président Vladimir Poutine tendait la main à d’autres pays pour obtenir un soutien dans la guerre en Ukraine.

Face à l’approfondissement des confrontations avec Washington et Séoul, Kim a tenté de renforcer la visibilité de ses partenariats avec Moscou et Pékin pour sortir de l’isolement diplomatique et s’insérer dans un front uni contre les États-Unis.

Kim a invité le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et des responsables du parti au pouvoir chinois à partager le devant de la scène lors d’un défilé militaire géant à Pyongyang où il a déployé ses missiles les plus puissants conçus pour cibler la Corée du Sud et les États-Unis. La présence de Shoigu au défilé du 27 juillet est intervenue après que Kim l’ait emmené visiter une exposition d’armes nationale, qui a démontré le soutien de la Corée du Nord à l’invasion russe de l’Ukraine et a ajouté aux soupçons que le Nord était prêt à fournir des armes à la Russie.

Lors de la réunion de jeudi, les responsables nord-coréens ont également convenu d’organiser un autre défilé militaire pour marquer le 75e anniversaire de la fondation de son gouvernement. Le défilé du 9 septembre serait le troisième événement du pays en 2023 seulement. Les analystes disent que le Nord n’a jamais organisé de défilés militaires plus de deux fois dans la même année.

___

Pour en savoir plus sur la couverture Asie-Pacifique d’AP, rendez-vous sur https://apnews.com/hub/asia-pacific