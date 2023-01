La Corée du Nord nie avoir fourni des armes à la Russie et avertit les États-Unis de franchir la “ligne rouge” en envoyant des chars de combat en Ukraine

La Corée du Nord a nié les affirmations des États-Unis selon lesquelles le pays fournirait des armes à la Russie dans sa guerre en cours avec l’Ukraine.

Dans une déclaration au Agence de presse centrale coréenneKwon Jong Gun, directeur général du Département des affaires américaines, a accusé les États-Unis d’avoir concocté une “rumeur sans fondement de” commerce d’armes entre la RPDC et la Russie “, dans une tentative insensée de justifier leur offre d’armes à l’Ukraine”.

“C’est un acte illégal de remettre en cause le droit légitime à la défense nationale d’un État souverain”, a-t-il déclaré. “De plus, essayer de ternir l’image de la RPDC en fabriquant une chose inexistante est une grave provocation qui ne peut jamais être autorisée et qui ne peut que déclencher sa réaction.”

Les commentaires sont intervenus après que le président Biden a déclaré mercredi que les États-Unis enverraient 31 chars M1 Abrams à l’Ukraine, renversant des mois d’arguments de Washington selon lesquels ils étaient trop difficiles à exploiter et à entretenir pour les troupes ukrainiennes.

LA CORÉE DU NORD CONDAMNE LA DÉCISION DU PRÉSIDENT AMÉRICAIN JOE BIDEN D’ENVOYER DES CHARS DE COMBAT EN UKRAINE

Kim Yo-jong, la sœur influente du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et membre de la Commission sur l’état des affaires de la Corée du Nord, a déclaré que les États-Unis franchissaient une “ligne rouge” en envoyant les chars en Ukraine, selon le Agence de presse Yonhapun média sud-coréen.

Kwon a déclaré que la décision des États-Unis d’envoyer des chars démontrait les modes de pensée supposés “déformés et semblables à des gangsters” du pays “qui introduisent fréquemment des moyens de frappe nucléaire dans la péninsule coréenne sous prétexte de fournir une “dissuasion étendue” contre la “provocation” de quelqu’un”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Les États-Unis doivent être conscients qu’ils seront confrontés à un résultat vraiment indésirable s’ils persistent à répandre la rumeur autoproclamée contre la RPDC », a-t-il déclaré.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.