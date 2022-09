La Corée du Nord nie avoir envoyé des armes à la Russie pendant la guerre en Ukraine

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a déclaré qu’elle n’avait exporté aucune arme vers la Russie pendant la guerre en Ukraine et qu’elle n’envisageait pas de le faire, et a déclaré que les rapports des services de renseignement américains sur les transferts d’armes étaient une tentative de ternir l’image de la Corée du Nord.

Dans des commentaires aux médias d’État jeudi, un responsable de la défense nord-coréen non identifié a dit aux États-Unis de cesser de faire des “remarques imprudentes” et de “garder la bouche fermée”. Plus tôt ce mois-ci, les responsables de l’administration Biden ont confirmé une évaluation déclassifiée du renseignement américain selon laquelle la Russie était en train d’acheter des armes à la Corée du Nord, y compris des millions d’obus d’artillerie et de roquettes.

Les exportations d’armes nord-coréennes vers la Russie violeraient les résolutions des Nations Unies interdisant au pays d’importer ou d’exporter des armes.

Le responsable nord-coréen a souligné que Pyongyang n’avait jamais reconnu les sanctions “illégales” du Conseil de sécurité de l’ONU contre le pays “préparées par les États-Unis et leurs forces vassales”. Le responsable a déclaré que l’exportation et l’importation de matériel militaire sont un “droit légitime propre à un État souverain”, selon une traduction en anglais de la déclaration fournie par la Corée du Nord.

« Mais nous profitons de cette occasion pour clarifier une chose. Nous n’avons jamais exporté d’armes ou de munitions vers la Russie auparavant et nous ne prévoyons pas d’en exporter », a déclaré le responsable, qui a été décrit comme un vice-directeur général du bureau de l’équipement général du ministère de la Défense.

“On ne sait pas d’où vient la rumeur que les États-Unis répandent, mais elle vise à ternir l’image de la RPDC”, a déclaré le responsable, faisant référence au nom officiel du pays, la République populaire démocratique de Corée. La

La Corée du Nord a cherché à resserrer ses relations avec la Russie suite à son agression en Ukraine, accusant les États-Unis d’être responsables de la crise et décriant la “politique hégémonique” de l’Occident comme justifiant une action militaire de la Russie en Ukraine pour se protéger.

Le gouvernement nord-coréen a également fait part de son intérêt à envoyer des travailleurs de la construction pour aider à reconstruire les régions sécessionnistes pro-russes dans l’est du pays. En juillet, la Corée du Nord est devenue la seule nation en dehors de la Russie et de la Syrie à reconnaître l’indépendance des territoires, Donetsk et Louhansk.

The Associated Press