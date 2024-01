La Corée du Nord ne cherchera plus à se réconcilier avec le Sud, déclare Kim Jong Un

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré que son pays ne poursuivrait plus la réconciliation avec la Corée du Sud et a appelé à réécrire la constitution du Nord afin d’éliminer l’idée d’un État partagé entre les pays divisés par la guerre, ont rapporté mardi les médias officiels. .

L’étape historique visant à abandonner une recherche de plusieurs décennies d’une unification pacifique, basée sur un sentiment d’homogénéité nationale partagée par les deux Corées, intervient dans un contexte de tensions accrues où le rythme du développement d’armes de Kim et des exercices militaires du Sud avec les États-Unis se sont intensifiées dans un du tac au tac.

Certains experts affirment que Kim pourrait chercher à diminuer la voix de la Corée du Sud sur les questions de sécurité régionale et à communiquer plus clairement qu’il chercherait à traiter directement avec les États-Unis sur l’impasse nucléaire, qui s’est approfondie au milieu des désaccords sur les sanctions strictes imposées par les États-Unis à son égard. programme d’armes nucléaires croissant.

Déclarer le Sud comme un adversaire permanent, et non comme un partenaire potentiel pour la réconciliation, pourrait également faire partie des efforts visant à améliorer la crédibilité de la doctrine nucléaire d’escalade de Kim, qui autorise l’armée à lancer des attaques nucléaires préventives contre des adversaires si elle perçoit le leadership de Pyongyang. comme menacé.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, est « préoccupé par ce que nous entendons et ce que nous voyons » concernant la rupture des contacts, a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.

“Pour nous, il est très clair que l’engagement diplomatique reste la seule voie possible vers une paix durable dans la péninsule coréenne, vers une dénucléarisation complète et vérifiable de la péninsule coréenne”, a-t-il déclaré aux journalistes au siège de l’ONU à New York.

Les mesures nord-coréennes surviennent alors que Kim renforce activement ses partenariats avec Moscou et Pékin alors qu’il tente de briser son isolement diplomatique et d’accroître son influence en rejoignant un front uni contre Washington.

La Corée du Nord a également aboli les principales agences gouvernementales chargées de gérer les relations avec la Corée du Sud lors d’une réunion du parlement du pays lundi, a déclaré l’agence de presse centrale coréenne officielle du Nord.

L’Assemblée populaire suprême a déclaré que les deux Corées étaient engagées dans une « confrontation aiguë » et que ce serait une grave erreur de la part du Nord de considérer le Sud comme un partenaire diplomatique.

“Le Comité pour la réunification pacifique du pays, le Bureau national de coopération économique et l’Administration du tourisme international (de Diamond Mountain), outils qui existaient pour le dialogue (Nord-Sud), les négociations et la coopération, sont abolis”, a déclaré l’assemblée dans un communiqué. déclaration.

Au cours de son discours, Kim a accusé la Corée du Sud et les États-Unis d’avoir accru les tensions dans la région, citant leurs exercices militaires conjoints élargis, le déploiement de moyens militaires stratégiques américains et leur coopération trilatérale en matière de sécurité avec le Japon comme transformant la péninsule coréenne en une zone de guerre dangereuse. zone à risque, a déclaré KCNA.

Kim a déclaré qu’il était devenu impossible pour le Nord de poursuivre la réconciliation et une réunification pacifique avec le Sud, qu’il a décrit comme des « larbins de premier ordre » des puissances extérieures obsédées par les manœuvres de confrontation.

Il a appelé l’Assemblée à réécrire la constitution du Nord pour définir la Corée du Sud comme « l’ennemi principal et l’ennemi principal invariable » du Nord. La nouvelle constitution devrait préciser que la Corée du Nord poursuivrait « l’occupation, la soumission et la reconquête » de la Corée du Sud en tant que partie du territoire nord si une autre guerre éclatait dans la péninsule coréenne, a déclaré Kim.

Il a également ordonné la suppression des symboles passés de la réconciliation intercoréenne, afin « d’éliminer complètement les concepts tels que « réunification », « réconciliation » et « compatriotes » de l’histoire nationale de notre république.

Il a spécifiquement exigé la coupure des tronçons ferroviaires transfrontaliers et la destruction d’un monument à Pyongyang honorant la quête de la réunification, ce que Kim a décrit comme une horreur.

«C’est la conclusion finale tirée de l’histoire amère des relations intercoréennes que nous ne pouvons pas avancer ensemble sur la voie de la restauration nationale et de la réunification», a-t-il déclaré.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, lors d’une réunion du Cabinet à Séoul, a déclaré que les commentaires de Kim montraient la nature « antinationale et anti-historique » du gouvernement de Pyongyang. Yoon a déclaré que le Sud maintenait une ferme préparation en matière de défense et qu’il punirait le Nord « plusieurs fois durement » s’il le provoquait.

«(La fausse tactique de paix du Nord qui nous menaçait de choisir entre ‘guerre’ et ‘paix’ ne fonctionne plus», a déclaré Yoon.

Dans son discours à l’assemblée, Kim a réitéré que le Nord n’avait pas l’intention de déclencher unilatéralement une guerre, mais n’avait pas non plus l’intention de l’éviter. Citant son programme nucléaire militaire croissant, il a déclaré qu’un conflit nucléaire dans la péninsule coréenne mettrait fin à l’existence de la Corée du Sud et entraînerait « un désastre et une défaite inimaginables pour les États-Unis ».

Kim avait fait des remarques similaires lors d’une réunion de fin d’année du parti au pouvoir, affirmant que les liens entre les Corées étaient devenus “fixés dans les relations entre deux États hostiles l’un à l’autre”. Lors d’une conférence politique la semaine dernière, il a défini la Corée du Sud comme « l’ennemi principal » du Nord et a menacé de l’anéantir s’il était provoqué.

L’assemblée a déclaré que le gouvernement nord-coréen prendrait des « mesures pratiques » pour mettre en œuvre la décision d’abolir les agences chargées du dialogue et de la coopération avec le Sud.

Le Comité national pour la réunification pacifique est la principale agence nord-coréenne chargée des affaires intercoréennes depuis sa création en 1961.

Le Bureau national de coopération économique et l’Administration du tourisme international de Diamond Mountain avaient été chargés de gérer des projets économiques et touristiques conjoints entre les Corées au cours d’une brève période de réconciliation dans les années 2000.

De tels projets, notamment un parc industriel géré conjointement dans la ville frontalière nord-coréenne de Kaesong et des tournées sud-coréennes dans la station balnéaire nord-coréenne de Diamond Mountain, ont été interrompus pendant des années alors que les relations entre les rivaux se sont détériorées en raison des ambitions nucléaires de la Corée du Nord.

Ces activités sont actuellement interdites par les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU contre le Nord, qui ont été renforcées depuis 2016 alors que Kim accélérait ses essais nucléaires et de missiles.

Kim s’est en outre engagé à étendre son arsenal nucléaire et a rompu pratiquement toute coopération avec le Sud. Il a intensifié ses démonstrations d’armes à un rythme record depuis le début de 2022, utilisant la diversion créée par la guerre de la Russie contre l’Ukraine pour étendre ses capacités militaires.

Il existe également une inquiétude internationale croissante concernant un prétendu accord de coopération en matière d’armement entre la Corée du Nord et la Russie. Les États-Unis et la Corée du Sud affirment que la Corée du Nord a fourni à la Russie des armes, notamment de l’artillerie et des missiles, pour l’aider dans son combat en Ukraine.

Le journaliste de l’AP Jiwon Song a contribué à ce rapport.