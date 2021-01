Défilé d’un nouveau missile balistique intercontinental nord-coréen, le 10 octobre 2020. Capture d’écran de la diffusion KCTV

Le défilé d’octobre de la Corée du Nord marquant le 75e anniversaire du Parti des travailleurs de Corée a dévoilé un éventail de nouvelles armes, allant des véhicules blindés aux missiles balistiques intercontinentaux.

L’armement reflète la modernisation militaire en cours de Pyongyang, mais la variété des armes et des équipements exposés dans le défilé peut démentir l’ampleur réelle de cette modernisation.

En octobre, la Corée du Nord a dévoilé un nouveau matériel militaire lors d’un défilé marquant le 75e anniversaire du Parti des travailleurs de Corée.

Sans surprise, les missiles, en particulier le missile balistique lancé par sous-marin Pukguksong-4 (SLBM), et le Hwasong-16, qui, s’il était réel, seraient le plus gros missile à carburant liquide et mobile de tous les temps. fabriqué.

Mais avant que ces missiles n’apparaissent à la fin du défilé, l’impressionnante modernisation de ses forces conventionnelles par la Corée du Nord était pleinement exposée.

Défilé du missile balistique sous-marin Pukguksong-4 de Corée du Nord, le 10 octobre 2020. KCNA

Des soldats ont été vus portant des uniformes modernes avec de nouveaux motifs de camouflage, des casques balistiques, des gilets et même des appareils à écran tactile. Ils ont également été vus défiler dans un équipement nucléaire, biologique et chimique complet pour la première fois. De nouveaux véhicules conçus presque entièrement à partir de zéro ont également fait leurs débuts.

Chun In-bum, un ancien lieutenant général de l’armée sud-coréenne, a décrit le défilé comme « littéralement un » nouveau look « pour l’Armée populaire nord-coréenne (KPA) dans presque tous les sens ».

Le défilé montre sans aucun doute que l’engagement de la Corée du Nord en faveur de la modernisation militaire porte ses fruits, mais on ne sait toujours pas jusqu’où cette modernisation est allée.

Nouveaux véhicules blindés

Véhicules de combat blindés nord-coréens montés avec ce qui semble être un obusier, lors d’un défilé le 10 octobre 2020. KCNA

Mis à part les missiles, les nouveaux véhicules blindés ont reçu le plus d’attention.

La force blindée de la Corée du Nord se compose depuis longtemps d’anciens modèles soviétiques ou d’exemplaires nationaux légèrement modifiés. Mais un tout nouveau véhicule de combat blindé et un nouveau char montrent que la force blindée nord-coréenne se dirige dans une nouvelle direction.

Bien que l’on en sache vraiment peu sur ces véhicules, les observateurs ont noté un certain nombre de choses en fonction de leur apparence. Le véhicule de combat blindé à roues 8 x 8, par exemple, ressemble presque exactement au Stryker ICV de l’armée américaine.

Deux variantes ont été présentées: l’une armée de cinq lanceurs de missiles guidés antichar qui sont probablement des copies du 9M133 Kornet russe, et une autre armée d’une tourelle spécialement conçue qui semble abriter un canon basé sur l’obusier D-30 de 122 mm, ce qui donne il a une apparence similaire au système de pistolet mobile M1128.

Défilé des principaux chars de combat de la Corée du Nord, le 10 octobre 2020. KCNA

Les deux véhicules sont probablement destinés à soutenir les opérations anti-char et d’appui-feu, et à aider le KPA à devenir plus maniable de la même manière que les équipes de combat de la brigade de l’armée américaine.

Le nouveau char est considérablement plus avancé que les précédents modèles nord-coréens. Son châssis ressemble à celui du T-14 Armata de la Russie, et la tourelle rappelle le M1 Abram des États-Unis. Il semble également avoir un certain nombre de nouvelles technologies, comme l’armure composite.

Les lanceurs tubulaires rappelant le système de protection active (APS) Afghanit de la Russie semblent être montés sur la tourelle, ce qui signifie que le char pourrait intercepter les projectiles entrants. Le manque de viseurs infrarouges suggère que le réservoir peut avoir un viseur thermique – une amélioration majeure pour les chars nord-coréens.

Il semble également y avoir des lance-fumée, des récepteurs d’alerte laser et des capteurs de vent traversier. Deux lanceurs de missiles antichar latéraux étaient également présents sur la tourelle des chars, qui étaient étrangement peints dans un schéma de camouflage désertique.

Modernisation accélérée

Défilé de systèmes de fusées à lancement multiple nord-coréen, le 10 octobre 2020. KCNA

Il y avait aussi un certain nombre d’autres nouveaux systèmes dans le défilé.

Des généraux et des officiers supérieurs ont été conduits dans ce qui ressemblait à des véhicules protégés contre les embuscades (MRAP) résistants aux mines. De nouveaux canons automoteurs de 155 mm ont été déployés, tout comme de nouveaux systèmes blindés de lance-roquettes multiples et une nouvelle défense antiaérienne et un radar comparables au système TOR russe, qui comble un vide dans les défenses aériennes nord-coréennes.

Le défilé était la dernière indication que Kim Jong Un accélère les efforts de modernisation militaire de la Corée du Nord, une tendance qui a été évidente avec ses armes nucléaires et ses missiles.

«Kim Jong Un a pu y parvenir», a déclaré le Dr Sue Mi Terry, chercheur principal et président coréen au Centre d’études stratégiques et internationales, à propos des efforts.

« Certaines personnes l’ont vraiment sous-estimé lorsqu’il est arrivé au pouvoir », a déclaré Terry à Insider. « Mais en fin de compte, toute cette modernisation s’est faite sous lui. »

Kim a fait du renforcement de l’armée de son pays sa priorité absolue et veut prouver que malgré la pression internationale et des sanctions sévères, la Corée du Nord est capable de déployer une force forte.

«Ils veulent montrer que depuis Singapour, ils ont fait des progrès», a déclaré Terry, faisant référence à la réunion de Kim en 2018 avec le président Donald Trump. « C’est le message principal, qu’ils ne vont pas s’arrêter. »

‘Un défilé de Potemkine’

Le nouveau missile balistique intercontinental de la Corée du Nord. Capture d’écran de la diffusion KCTV

Aussi impressionnant que soit le nouveau matériel, il y a des raisons de croire que le défilé a pu être une exposition de systèmes et d’armes que la Corée du Nord n’a peut-être pas réellement, du moins pas encore.

« Chaque défilé est un défilé de Potemkine dans le sens où la Corée du Nord veut toujours exagérer ce qu’elle a », a déclaré Terry.

Par exemple, malgré l’impressionnante électronique du nouveau réservoir, aucune des boîtes contenant les optiques n’était ouverte, ce qui signifie que personne ne peut être sûr de ce qu’il y a à l’intérieur.

De plus, de nombreux systèmes n’ont pas été vus lors de tests ou d’exercices militaires, ce qui signifie qu’ils pourraient simplement être des maquettes – en particulier les missiles Pukguksong-4 et Hwasong-16. C’est également le cas des sous-marins de missiles balistiques de la Corée du Nord, les classes Gorae et Sinpo-C.

Enfin, la Corée du Nord n’a peut-être tout simplement pas les ressources nécessaires pour constituer et maintenir une force conventionnelle aussi importante.

Les troupes nord-coréennes célèbrent le 75e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs de Corée au pouvoir le 10 octobre 2020. KCNA via REUTERS

« Je doute sincèrement qu’une grande partie de ce truc soit sérieusement propagée parmi les forces nord-coréennes », a déclaré le Dr Bruce Bennett, analyste principal de la défense à la RAND Corporation.

La Corée du Nord ne peut pas financer ses ambitions nucléaires et conventionnelles et l’économie que ses élites souhaitent, a déclaré Bennet à Insider. « L’argent n’est tout simplement pas là. »

Malgré le battage médiatique, il est clair que la modernisation militaire a « fait des progrès », a déclaré Terry, mais il est probable que seules certaines unités spécialisées en ont bénéficié.

« Je pense que ce que nous avons vu lors du défilé était une modernisation très sélective », a déclaré Bennett. « Prends ça [infantry] soldats que nous avons vus. Je parie qu’ils sont presque tous des forces spéciales. «

La Force d’opérations spéciales de la Corée du Nord, l’une des cinq branches de la KPA, ne représente que 200 000 des quelque 1,3 million de membres en service actif de la KPA, mais elle devrait jouer un rôle primordial dans un conflit.

Effet de levier nucléaire

Le missile balistique intercontinental Hwasong-15 avant un test, sur une photo non datée publiée par l’agence de presse centrale coréenne de Corée du Nord, le 30 novembre 2017. Reuters

Bien que la modernisation militaire conventionnelle de la KPA soit impressionnante, il ne fait aucun doute qu’elle reste qualitativement inférieure à l’armée sud-coréenne et sans aucun doute inférieure à l’armée américaine.

Mais la vraie puissance de la Corée du Nord est son arsenal nucléaire. Pyongyang a clairement indiqué qu’il n’avait aucune réserve quant à son déploiement tactique, ce qui signifie qu’il serait probablement au centre de tous les scénarios de combat.

Avec un arsenal estimé entre 30 et 40 ogives, la Corée du Nord peut utiliser ces armes pour détruire des infrastructures importantes telles que les aérodromes, les bases militaires et les ports, empêchant les efforts de renforcement et de réapprovisionnement.

« L’approche nord-coréenne pourrait nuire à la capacité aérienne sud-coréenne. Elle pourrait nuire à notre capacité de déploiement », a déclaré Bennet. «Puis, tout à coup, leurs capacités conventionnelles, même si elles ne sont modernisées que de manière très sélective, pourraient faire une grande différence. [North Korea’s] des forces spéciales là-bas avec ce genre d’équipement, cela devient un peu intimidant pour la Corée du Sud. «

Cette approche entraînerait très probablement la destruction de la Corée du Nord, mais être capable de le faire donne à Kim « une énorme capacité coercitive contre le Sud », a déclaré Bennet.

La modernisation évidente du KPA, combinée à l’arsenal nucléaire et de missiles croissant de Pyongyang, a mis Kim en position de s’affirmer et de limiter l’influence des États-Unis dans les négociations futures.

« Kim Jong-un est un type de leader très différent », a déclaré Terry. « Je pense que c’est mieux pour nous de ne pas le sous-estimer. »

