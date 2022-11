La Corée du Nord met en garde les États-Unis contre une réponse “puissante” aux exercices alliés

SÉOUL, Corée du Sud – Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a critiqué les États-Unis pour avoir élargi les exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud qu’il prétend être une pratique pour une éventuelle invasion et il a mis en garde mardi contre des “mesures de suivi plus puissantes” en réponse.

La déclaration du ministère intervient alors que les États-Unis et la Corée du Sud mènent des exercices aériens impliquant plus de 200 avions de combat, y compris leurs avions de combat F35 avancés, alors qu’ils renforcent leur posture de défense face à l’augmentation des essais d’armes et à la menace nucléaire croissante de la Corée du Nord.