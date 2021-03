La conversation

Ce que les liens profonds d’Alexander Hamilton avec l’esclavage révèlent sur le besoin de réparations aujourd’hui

Alexander Hamilton s’est publiquement opposé à l’esclavage, mais les recherches révèlent qu’il en était également complice. Disney Media & Entertainment DistributionAlexander Hamilton a suscité un regain d’intérêt ces dernières années sur le dos de la comédie musicale à succès de Broadway portant son nom. Mais à côté des récits de son rôle dans la guerre d’indépendance et dans la forge des premiers États-Unis, les projecteurs sont également tombés sur un aspect moins savoureux de sa vie: son apparente complicité dans l’institution de l’esclavage. En dépit d’être un membre fondateur de la New York Manumission Society, qui cherchait l’émancipation progressive de la population esclave de New York, Hamilton a bénéficié de l’esclavage – à la fois personnellement et par association. Anti-esclavage, mais pas anti-richesse de l’esclavage. Joe Sohm / Visions of America / Universal Images Group via Getty Images En tant qu’historien des débuts de l’Amérique et de l’esclavage du Nord, j’étudie comment des personnalités de l’époque coloniale comme Hamilton s’inscrivent dans la longue histoire de l’esclavage en Amérique et comment l’esclavage a alimenté les réseaux de pouvoir qui ont duré à travers les âges. Une vie liée à l’esclavage À l’époque d’Hamilton dans l’Amérique pré-révolutionnaire, les riches nordistes comme lui non seulement bénéficiaient et propageaient l’esclavage, mais jouissaient de siècles de richesse générationnelle fondée sur le travail et la vie de personnes asservies. Le beau-père de Hamilton comptait parmi les plus grandes exploitations d’esclaves du Nord. Sa belle-mère était la fille de Johannes Van Rensselaer et Angelica Livingston, tous deux membres de deux des plus grandes familles esclavagistes du Nord. Les premières années de Hamilton dans les Caraïbes ont également été marquées par l’esclavage. Il est né sur l’île de Nevis, dans les Antilles britanniques, dans les années 1750, dans une famille qui possédait des esclaves. À 11 ans, il travaillait comme commis pour Beekman & Cruger, une entreprise basée à New York qui échangeait des esclaves et d’autres produits – comme des produits alimentaires et du bois pour la construction navale – qui alimentaient les économies esclavagistes. Après que Hamilton a déménagé à New York en 1773, il est resté étroitement lié aux élites esclavagistes. La maison de sa belle-sœur, où il était marié, était servie et entretenue par des esclaves. La maison où il est mort, appartenant à son ami proche William Bayard Jr., était également occupée par des esclaves. Opinions sur les réparations Le débat d’aujourd’hui sur les réparations pour l’esclavage remonte à l’époque de Hamilton. Sauf dans le passé, des réparations étaient activement recherchées par les propriétaires de personnes asservies. Certains loyalistes – ceux qui se sont opposés à la Révolution américaine – ont reçu une compensation de l’Angleterre pour les pertes pendant la guerre. Le «Livre des nègres» était un registre de plus de 3 000 esclaves évadés qui avaient été évacués de New York par les Britanniques dans le cadre des engagements de guerre en matière de liberté de service. Il a été compilé par le commandant britannique Sir Guy Carleton comme garantie contre les demandes d’indemnisation des anciens propriétaires d’esclaves pour la perte de ce qu’ils considéraient comme leur propriété. Les propriétaires d’esclaves de l’élite du Nord ont demandé et ont parfois reçu des réparations pour les pertes subies pendant la guerre d’indépendance. Les réparations allaient de la restitution pour la perte de personnes asservies qui se sont échappées et ont gagné la liberté derrière les lignes britanniques à l’indemnisation des frais d’entretien de la propriété (qui comprenait des esclaves) qui ont été réquisitionnées par les forces révolutionnaires. Hamilton lui-même a représenté au moins 44 loyalistes dans des poursuites liées à la saisie ou à l’utilisation de biens, qui incluaient parfois des esclaves, pendant la guerre. Cependant, il s’est opposé au retour des fugueurs à leurs anciens esclaves. Ceux du côté patriote – qui ont soutenu la Révolution – ont également reçu une restitution pour les esclaves perdus pendant la guerre. L’Assemblée générale du Rhode Island a adopté une loi en 1778 qui disait que les esclaves étaient «considérés comme la propriété de leurs propriétaires… Une compensation devrait être faite aux propriétaires pour la perte de leur service». Qu’est-ce qui est dû? Mais qu’en est-il de la compensation des descendants d’anciens esclaves pour le travail gratuit de leurs ancêtres? Depuis le milieu du XXe siècle, en Europe occidentale et aux États-Unis, les réparations aux personnes opprimées ont pris plusieurs formes: sur une base individuelle, au sein d’une institution ou dans tout un pays. Ils ont adopté des approches monétaires et non monétaires et concernaient soit l’esclavage seul, soit l’esclavage et ses séquelles. Certaines de ces réparations modernes ont également des précédents historiques, comme lorsque la Grande-Bretagne a indemnisé certains loyalistes noirs dans les années 1780 pour le travail non rémunéré fourni pendant la guerre. Il y a aussi le Field Order n ° 15 de la guerre civile américaine publié par le général de l’Union William Sherman en 1865. On se souvient populairement comme promettant «40 acres et un mulet» aux anciens esclaves libérés le long de la côte de la Géorgie – bien qu’il ait été rapidement renversé et n’incluait pas à l’origine une mule. Les étudiants de l’Université de Georgetown demandent un fonds de réparation en 2019 pour expier les liens de l’école avec l’esclavage. Michael Robinson Chavez / The Washington Post via Getty Images Ces dernières années, les universités et autres institutions liées à l’esclavage ont entrepris des initiatives pour découvrir les atrocités passées ou créé des bourses pour les descendants de personnes asservies et d’autres groupes sous-représentés. Certaines villes, notamment Evanston, Illinois et Asheville et Durham en Caroline du Nord, établissent leurs propres approches en matière de réparations et travaillent à définir des lignes directrices pour l’utilisation et la distribution des fonds. Les réparations par la représentation Alors que de nombreuses organisations et instances gouvernementales débattent de la manière dont les réparations devraient avoir lieu à l’ère moderne, la comédie musicale «Hamilton» a fourni de réelles opportunités aux acteurs de couleur d’avancer dans un domaine historiquement sous-représenté. Pourtant, le spectacle n’est pas sans critiques, en particulier en ce qui concerne l’exclusion des personnes historiques de couleur qui ont peuplé le monde d’Alexander Hamilton. Il s’agit notamment des célèbres espions Cato et James Fayette, du colonel Tye, combattant de la brigade noire, et du militant anti-esclavagiste William Hamilton, censé avoir été le fils d’Alexandre avec une femme noire libre. [Over 100,000 readers rely on The Conversation’s newsletter to understand the world. Sign up today.] La représentation historique et contemporaine dans des contes populaires comme «Hamilton» est de plus en plus utilisée pour corriger les déséquilibres de l’héritage de l’esclavage. Et les questions clés posées dans le numéro de la comédie musicale «Qui vit, qui meurt, qui raconte votre histoire» sont certaines des mêmes questions posées au sein du mouvement des réparations aujourd’hui. Cet article a été mis à jour pour clarifier la nature de la compensation demandée et reçue par les loyalistes et pour s’assurer que James Fayette est noté par le nom qu’il a choisi.Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d’information à but non lucratif dédié au partage d’idées d’experts universitaires. Il a été écrit par: Nicole S. Maskiell, Université de Caroline du Sud. Lire la suite: Revisiter les réparations: est-il temps pour les États-Unis de payer leur dette pour l’héritage de l’esclavage? Nicole S. Maskiell ne travaille, ne consulte, ne détient ni ne reçoit de financement d'aucune entreprise ou organisation qui bénéficierait de cet article, et n'a divulgué aucune affiliation pertinente au-delà leur nomination académique.