La Corée du Nord met en garde contre une «  SITUATION TRÈS GRAVE  » pour les États-Unis, dit Biden gaffé en qualifiant ses efforts d’autodéfense de «  menaces sérieuses  » – RT USA News

Le discours du président Joe Biden au Congrès s’est apparemment passé comme un ballon de plomb – ou peut-être un ICBM – en Corée du Nord, comme Pyongyang l’a dit, les États-Unis seront confrontés à «une situation très grave» parce que son chef «a fait une grosse bévue».

«Sa déclaration reflète clairement son intention de continuer à appliquer la politique hostile à l’égard de la RPDC (République populaire démocratique de Corée) comme elle l’avait fait par les États-Unis pendant plus d’un demi-siècle», Kwon Jong-gun, directeur général des affaires américaines du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, a déclaré dimanche.

La déclaration est venue en réponse à la première adresse de Biden au Congrès, mercredi dernier, lorsque le commandant en chef américain a qualifié les programmes nucléaires de la Corée du Nord et de l’Iran de «menaces graves» pour la sécurité américaine et mondiale. Il a déclaré qu’il travaillera en étroite collaboration avec ses alliés pour faire face à ces menaces par la diplomatie et «Dissuasion sévère.»

Kwon a appelé la position de Biden – faisant référence à la dissuasion de Pyongyang contre «Chantage nucléaire constant» comme un « menace » – un « illogique » empiètement sur le droit souverain de la Corée du Nord à la légitime défense. Exercices de guerre nucléaire américains organisés peu de temps après l’inauguration de Biden en janvier « A prouvé en action qui menace vraiment qui sur la péninsule coréenne et a clairement montré qu’il faut construire une puissante dissuasion pour contrer les États-Unis. »

Une crise qui s’aggrave deviendra incontrôlable pour les États-Unis si Washington se maintient «Politique dépassée du point de vue et du point de vue de la guerre froide», Dit Kwon. Biden « A fait une grosse bévue à la lumière du point de vue actuel, » a-t-il ajouté, et en dénigrant Pyongyang dans son premier discours au Congrès, le président a clairement exprimé sa politique nord-coréenne hostile.

«Nous serons contraints de faire pression pour obtenir des mesures correspondantes et, avec le temps, les États-Unis se retrouveront dans une situation très grave», Dit Kwon.





La relation Washington-Pyongyang semble s’écarter de la voie privilégiée par le président sud-coréen Moon Jae-in, qui a à plusieurs reprises exhorté Biden à s’appuyer sur les progrès réalisés par l’ancien président Donald Trump et à rouvrir les pourparlers de paix avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. . L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré fin mars que Biden n’avait pas l’intention de rencontrer Kim.





