La Corée du Nord met en garde contre une réponse “plus puissante” aux exercices militaires conjoints américano-sud-coréens

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a critiqué les États-Unis pour avoir élargi les exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud qu’il prétend être une pratique pour une éventuelle invasion, et il a mis en garde mardi contre “des mesures de suivi plus puissantes” en réponse.

La déclaration du ministère intervient alors que les États-Unis et la Corée du Sud mènent des exercices aériens impliquant plus de 200 avions de combat, y compris leurs avions de combat F-35 avancés, alors qu’ils renforcent leur posture de défense face à l’augmentation des essais d’armes et à la menace nucléaire croissante de la Corée du Nord. .

La Corée du Nord a accéléré ses démonstrations d’armes à un rythme record cette année, lançant plus de 40 missiles balistiques, dont des missiles balistiques intercontinentaux de développement et un missile à portée intermédiaire tiré au-dessus du Japon. Le Nord a ponctué ces essais d’une doctrine nucléaire escalade qui autorise des attaques nucléaires préventives dans des situations de crise vaguement définies.

Les États-Unis et la Corée du Sud ont repris cette année des exercices militaires à grande échelle après les avoir réduits ou suspendus au cours des dernières années dans le cadre des efforts visant à créer un espace diplomatique avec Pyongyang et en raison de la pandémie.

Les exercices de l’armée de l’air “Vigilant Storm” des États-Unis et de la Corée du Sud, qui doivent se poursuivre jusqu’à vendredi, ont eu lieu après que la Corée du Sud a terminé ses exercices annuels sur le terrain “Hoguk” de 12 jours qui, selon les responsables, impliquaient également un nombre indéterminé de troupes américaines.

La dernière déclaration de la Corée du Nord est intervenue quelques jours seulement après que le pays a tiré deux missiles balistiques à courte portée dans la mer, prolongeant un barrage de lancements depuis fin septembre. Certains de ces lancements ont été décrits par le Nord comme des attaques nucléaires simulées contre des cibles sud-coréennes et américaines.

La Corée du Nord a déclaré que ses activités de test étaient conçues comme un avertissement au milieu des exercices militaires conjoints. Mais certains experts disent que Pyongyang a également utilisé les exercices comme une chance de tester de nouveaux systèmes d’armes, de renforcer sa capacité nucléaire et d’augmenter son influence dans les relations futures avec Washington et Séoul.

Dans des commentaires attribués à un porte-parole non identifié, le communiqué du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a déclaré que les exercices militaires ont révélé que les États-Unis étaient le “principal coupable de la destruction de la paix et de la sécurité”. Il a déclaré que le Nord était prêt à prendre “toutes les mesures nécessaires” pour se défendre contre les menaces militaires extérieures.

« Si les États-Unis persistent continuellement dans les graves provocations militaires, la RPDC prendra en compte des mesures de suivi plus puissantes », a déclaré le porte-parole, utilisant le nom officiel de la Corée du Nord, la République populaire démocratique de Corée. La déclaration n’a pas précisé quelles pourraient être ces mesures.

Des responsables sud-coréens ont déclaré que la Corée du Nord pourrait faire monter les enchères dans les semaines à venir en faisant exploser son premier dispositif d’essai nucléaire depuis septembre 2017, ce qui pourrait éventuellement rapprocher le pays de ses objectifs de construction d’un arsenal nucléaire à part entière capable de menacer la région américaine. alliés et le continent américain.

Ces dernières semaines, la Corée du Nord a également tiré des centaines d’obus dans les zones tampons maritimes intercoréennes que les deux Corées ont établies en 2018 pour réduire les tensions militaires de première ligne. La Corée du Nord a déclaré que les tirs étaient en réaction aux exercices de tir réel sud-coréens dans les zones frontalières terrestres. Les Corées rivales ont échangé des coups de semonce le 24 octobre le long de leur frontière maritime occidentale contestée, scène d’effusions de sang et de batailles navales passées, alors qu’elles s’accusaient mutuellement d’avoir violé la frontière.