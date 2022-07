La Corée du Nord met en garde contre l’instabilité sécuritaire suite aux exercices américano-sud-coréens

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a averti que les États-Unis et la Corée du Sud seraient confrontés à des défis de sécurité « sans précédent » s’ils n’arrêtaient pas leur campagne de pression militaire hostile contre le Nord, y compris des exercices militaires conjoints.

La Corée du Nord considère tout entraînement militaire régulier américano-sud-coréen comme une répétition d’invasion, même si les alliés ont fermement déclaré qu’ils n’avaient aucune intention d’attaquer le Nord. Le dernier avertissement est survenu alors que Washington et Séoul se préparent à étendre leur prochain entraînement d’été à la suite de la série provocante d’essais de missiles du Nord cette année.

“Si les États-Unis et leurs alliés optaient pour une confrontation militaire avec nous, ils seraient confrontés à une instabilité sans précédent sur le plan de la sécurité”, a déclaré à Associated Choe Jin, directeur général adjoint de l’Institut du désarmement et de la paix, un groupe de réflexion dirigé par le ministère des Affaires étrangères. Press Television News à Pyongyang jeudi.

Choe a déclaré que les exercices militaires conjoints de Washington et de Séoul cette année conduisent la péninsule coréenne au bord de la guerre. Il a accusé les responsables américains et sud-coréens d’avoir comploté pour discuter du déploiement d’actifs nucléaires stratégiques américains lors d’un autre exercice conjoint qui doit commencer le mois prochain.

“Les États-Unis doivent garder à l’esprit qu’ils seront traités sur un pied d’égalité lorsqu’ils nous menacent avec des armes nucléaires”, a déclaré Choe. Il a déclaré que Washington devait abandonner “sa politique anachronique et suicidaire d’hostilité” envers la Corée du Nord, sinon il ferait face à “une conséquence indésirable”.

Les exercices militaires réguliers entre les États-Unis et la Corée du Sud sont une source majeure d’animosité dans la péninsule coréenne, la Corée du Nord répondant souvent par des tests de missiles ou une rhétorique guerrière.

En mai, le président américain Joe Biden et le nouveau président sud-coréen Yoon Suk Yeol ont déclaré après leur sommet qu’ils envisageraient d’élargir les exercices militaires conjoints pour dissuader les menaces nucléaires nord-coréennes. Biden a également réaffirmé l’engagement de dissuasion étendu des États-Unis envers la Corée du Sud, une référence à une gamme complète de capacités de défense américaines, y compris nucléaires.

Leur annonce reflétait un changement d’orientation par rapport à celle de leurs prédécesseurs. L’ancien président américain Donald Trump s’est plaint du coût des exercices militaires américano-sud-coréens, tandis que l’ancien président sud-coréen Moon Jae-in a été critiqué pour sa politique d’engagement accommodante qui n’a fait qu’aider la Corée du Nord à gagner du temps pour perfectionner sa technologie d’armement. Yoon a accusé Moon de pencher vers la Corée du Nord et de s’éloigner des États-Unis.

Les militaires américains et sud-coréens n’ont pas officiellement annoncé les détails de leurs exercices d’été, y compris exactement quand ils commenceraient. Mais les responsables de la défense sud-coréens ont déclaré que les exercices impliqueraient une formation sur le terrain pour la première fois depuis 2018, ainsi que les exercices de table simulés par ordinateur existants.

Au cours des dernières années, les militaires sud-coréens et américains ont annulé ou réduit certains de leurs exercices réguliers en raison de préoccupations concernant le COVID-19 et pour soutenir la diplomatie dirigée par les États-Unis, désormais au point mort, visant à convaincre la Corée du Nord d’abandonner son programme nucléaire en échange de avantages économiques et politiques.

Les États-Unis ont appelé la Corée du Nord à reprendre la diplomatie en sommeil sans aucune condition préalable, mais la Corée du Nord a répliqué qu’elle ne reviendrait pas aux pourparlers à moins que les États-Unis n’abandonnent d’abord leurs politiques hostiles à son encontre, dans une référence apparente à ses exercices militaires avec La Corée du Sud et les sanctions économiques.

Cette année, la Corée du Nord a testé une série de missiles balistiques, y compris des missiles à capacité nucléaire conçus pour attaquer à la fois le continent américain et la Corée du Sud, en violation des résolutions de l’ONU interdisant de tels tests. Les observateurs disent que la Corée du Nord veut être reconnue comme un État nucléaire et obtenir un allégement des sanctions.

Choe a répété la position précédente de la Corée du Nord selon laquelle ses essais de missiles sont des exercices légitimes de son droit souverain de défendre le pays. Il a qualifié les récents essais de missiles américains et sud-coréens de “doubles standards”.

La Corée du Nord n’a pas encore effectué son essai nucléaire largement attendu, qui serait le premier du genre en cinq ans. Les responsables de Séoul affirment qu’une épidémie de COVID-19 en cours et l’opposition de la Chine, son allié le plus important et son plus grand fournisseur d’aide, sont probablement les raisons pour lesquelles la Corée du Nord n’a pas effectué le test de la bombe.

Vendredi, Yoon a déclaré aux journalistes que la Corée du Nord restait prête à effectuer un essai nucléaire et que la Corée du Sud avait également des mesures prêtes à y faire face.

Hyung-jin Kim, Associated Press