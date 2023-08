La Corée du Nord met en garde contre la « guerre thermonucléaire »

Pyongyang a accusé les États-Unis de rendre plus probable un conflit total

Les liens militaires étroits de Washington avec la Corée du Sud rapprochent la région d’une guerre nucléaire, a averti mardi Pyongyang.

L’agence de presse centrale coréenne (KCNA), gérée par l’État, a fait valoir que l’exercice de 11 jours entre les États-Unis et la Corée du Sud « Ulchi Freedom Shield » était une répétition pour « une véritable guerre pour envahir le Nord », ajoutant que « Le caractère agressif de l’exercice devient de plus en plus visible. »

Pyongyang a en outre insisté sur le fait que, si les États-Unis et leurs alliés mettent en œuvre les principes convenus la semaine dernière à Camp David, dans le Maryland, lors de l’exercice en cours, « La possibilité du déclenchement d’une guerre thermonucléaire dans la péninsule coréenne deviendra plus réaliste. »

Vendredi, le président Joe Biden a accueilli ses homologues sud-coréen Yoon Suk-yeol et japonais Fumio Kishida à Camp David. Dans une déclaration commune, les trois dirigeants se sont engagés à renforcer les liens militaires et « amener notre coopération trilatérale en matière de sécurité vers de nouveaux sommets. » Ils ont également condamné Pyongyang « nombre sans précédent » de tests de missiles balistiques et accusé le pays communiste de cyberattaques.

En savoir plus Les États-Unis démentent avoir construit « l’OTAN du Pacifique » contre la Chine

La Corée du Nord considère traditionnellement les exercices américains avec la Corée du Sud et le Japon comme une menace. Washington, quant à lui, affirme que les manœuvres et les exercices sont de nature purement défensive.

L’exercice, qui a débuté lundi, consiste en plus de 30 exercices distincts, combinant des jeux de guerre simulés par ordinateur avec une formation sur le terrain. Selon la marine américaine, l’exercice aiderait à « solidifier le rôle du [US-South Korean] alliance comme clé de voûte de la paix et de la sécurité dans la région.

Le colonel Lee Sung-jun, porte-parole des chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud, a quant à lui déclaré aux journalistes que l’exercice visait à « contrer les menaces avancées de la Corée du Nord. »

Pyongyang a répondu à de tels exercices avec ses propres tests d’armes, tirant des projectiles dans la mer du Japon et la mer Jaune. Les garde-côtes japonais ont déclaré mardi que la Corée du Nord l’avait informée du projet de lancement d’un satellite dans l’espace plus tard ce mois-ci. Le lancement précédent du satellite de Pyongyang en mai s’est soldé par un échec.