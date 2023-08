La Corée du Nord mène un exercice de « frappe nucléaire »

La simulation d’attaque atomique était une réponse au vol « agressif » des bombardiers américains, a déclaré Pyongyang.

L’armée nord-coréenne a mené mercredi une simulation d’attaque nucléaire contre la Corée du Sud, en réponse à « exercices de guerre agressifs aventureux » du gouvernement de Séoul avec les Etats-Unis, a rapporté l’agence de presse officielle KCNA.

L’Armée populaire coréenne « a organisé mercredi soir un exercice de frappe nucléaire tactique simulant des frappes de terre brûlée sur les principaux centres de commandement et aérodromes opérationnels des gangsters militaires de la « République de Corée » » a rapporté l’agence, citant une déclaration de l’état-major de la KPA.

Le «unité nucléaire tactique de l’Armée populaire coréenne» a tiré deux missiles balistiques et « a correctement mené sa mission de frappe nucléaire grâce à des explosions aériennes à une altitude prédéfinie de 400 mètres au-dessus de l’île cible », ajoute le communiqué.

L’exercice a été entrepris en réponse au vol mercredi d’avions de combat sud-coréens et de bombardiers stratégiques américains B-1B, venus du continent américain dans le cadre des exercices de guerre Ulchi Freedom Shield. Le B-1B Lancer peut transporter des armes nucléaires et participe à des exercices avec la Corée du Sud depuis novembre 2022.

Toutefois, selon l’état-major de la KPA, les bombardiers pratiquaient une « frappe nucléaire préventive » contre la République populaire démocratique de Corée.

L’exercice nucléaire de Pyongyang est «visant à envoyer un message clair aux ennemis», le KPA a dit, « et leur faire prendre clairement conscience une fois de plus de la volonté résolue de punir la RPDC et de ses capacités de représailles substantielles. »

La Corée du Nord a accusé à plusieurs reprises les États-Unis et le Sud d’utiliser ces exercices conjoints pour s’entraîner en vue d’une frappe nucléaire ou d’une invasion. Le ministre de la Défense du pays, le général Kang Sun-nam, a averti plus tôt ce mois-ci qu’une guerre thermonucléaire sur la péninsule était presque certaine à moins que les États-Unis n’abandonnent leur politique. « hostile » comportement.

Séoul et Washington sont toujours techniquement en guerre contre Pyongyang, puisque l’armistice de 1953 a simplement mis fin aux opérations de combat de la guerre de Corée, mais n’a jamais été suivi d’un traité de paix. Les États-Unis comptent environ 30 000 soldats en garnison en Corée du Sud.