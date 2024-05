La Corée du Nord mène des exercices d’attaque préventive (PHOTOS) — RT World News

Ces exercices surviennent alors que les États-Unis et la Corée du Sud organisent conjointement des exercices de guerre dans la région.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé un exercice militaire visant à démontrer la capacité du pays à mener à bien « attaques préventives » sur son rival la Corée du Sud, ont rapporté vendredi les médias officiels. Dans le cadre des exercices, l’armée a procédé à plusieurs lancements de roquettes d’artillerie à grande échelle.

Les forces armées sud-coréennes ont affirmé jeudi que Pyongyang avait lancé dix missiles balistiques à courte portée depuis la région de Sunan, parcourant environ 350 kilomètres (215 miles) avant de tomber dans la mer du Japon.

Une série d’essais d’armes par Pyongyang et des exercices conjoints américano-sud-coréens qui ont débuté le 27 mai ont contribué à la montée des tensions dans la région. Plus tôt cette semaine, l’armée de l’air sud-coréenne a annoncé que plus de 90 avions, dont des chasseurs furtifs F-35A et des avions d’attaque américains A-10, participeraient aux manœuvres.

Selon le Nord, le dernier « La salve d’une sous-unité de puissance de feu a été réalisée en faisant fonctionner le système de conduite de tir intégré », qu’il a décrit comme « une partie du système national combiné de gestion des armes nucléaires ».

Ces lancements visent à montrer la détermination de la Corée du Nord à ne pas hésiter à mener une frappe préventive contre son rival en cas de menace, selon l’Agence centrale de presse coréenne. Le média a cité Kim Jong-un disant que l’exercice montre clairement « à quelles conséquences nos rivaux seront confrontés s’ils provoquent » Pyongyang.



Séoul a « fortement » a condamné la Corée du Nord pour avoir proféré des menaces verbales de frappes préventives contre le Sud, affirmant qu’elle violait les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

Le mois dernier, la Corée du Nord a mené une simulation de contre-attaque nucléaire contre des cibles ennemies, tirant plusieurs « super grand » plusieurs lance-roquettes vers une île de la mer du Japon. À l’époque, Pyongyang avait souligné que son « déclencheur nucléaire » système de commandement et de contrôle, ainsi que « la capacité de contre-attaque rapide de la force nucléaire de l’État » avait été testé. L’armée a pratiqué ses opérations dans un scénario hypothétique dans lequel l’alarme de crise nucléaire la plus élevée serait émise en réponse à une attaque, ajoute le communiqué.