La Corée du Nord a adopté une nouvelle doctrine qui verrait le pays utiliser “automatiquement et immédiatement” l’arme nucléaire au cas où il estimerait que son président Kim Jong Un serait mort des suites d’un assassinat.

La République populaire démocratique de Corée (RPDC) a adopté jeudi sa nouvelle “Politique sur les forces nucléaires”. La nouvelle posture nucléaire a abordé un certain nombre de situations, mais la plus préoccupante pour les responsables internationaux s’est concentrée sur ce qui se passerait dans le cas où le “commandement et le contrôle” de la force nucléaire seraient en danger à cause d’une “attaque”.

“Dans le cas où le système de commandement et de contrôle des forces nucléaires de l’État est mis en danger en raison d’une attaque par des forces hostiles, une frappe nucléaire doit être lancée automatiquement et immédiatement pour détruire les forces hostiles, y compris le point de départ de la provocation et le commandement selon le plan d’opération décidé à l’avance”, indique la politique, selon KCNA Watch.

La politique s’appliquait également à “une attaque nucléaire ou non nucléaire… contre la direction de l’État” et “des objets stratégiques importants de l’État”.

Un porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que le chef de l’ONU restait “profondément préoccupé” par la nouvelle politique, qui est “contraire à des décennies d’efforts” pour réduire la prolifération nucléaire.

“La RPDC, en poursuivant son programme d’armement nucléaire, y compris le développement de missiles utilisant la technologie des missiles balistiques, continue de ne pas tenir compte des résolutions du Conseil de sécurité de cesser de telles activités”, a déclaré le porte-parole dans un communiqué aux journalistes.

“Le Secrétaire général réitère son appel à la RPDC pour qu’elle reprenne le dialogue avec les principales parties concernées en vue de parvenir à une paix durable et à la dénucléarisation complète et vérifiable de la péninsule coréenne”, a poursuivi le porte-parole.

La nouvelle politique semble avoir été adoptée dans le cadre de la ligne dure renouvelée de Kim consistant à “ne jamais” se séparer des capacités nucléaires que son pays a travaillé pendant des décennies à construire, ni à les utiliser comme monnaie d’échange pour la dénucléarisation avec les États-Unis.

Kim a souligné dans un communiqué vendredi que la politique avait “une grande importance pour tracer une ligne” pour son pays en opposition aux puissances étrangères, selon les médias officiels. Il a ajouté que la position et les politiques nucléaires du pays ne changeraient pas tant que “les conditions politiques et militaires de la péninsule coréenne” ne changeraient pas non plus.

Ankit Panda, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace, a déclaré à Politico que cette ligne de conduite était “assez prévisible” et “souligne les dangers que les États-Unis et la Corée du Sud se concentrent sur des stratégies de décapitation”.

Le président sud-coréen Yoon Suk-Yeol avait récemment émis l’hypothèse lors d’un débat télévisé jeudi qu’une “frappe préventive” sur la Corée du Nord pourrait être nécessaire pour freiner la guerre et “protéger la paix mondiale”.

“Nous n’essayons pas de faire la guerre, mais de la freiner”, a déclaré Yoon, ajoutant : “La chaîne de destruction, qui s’appelle un coup préliminaire, sert à protéger la paix”.

Le candidat présidentiel du Parti de la justice, Sim Sang-jeung, a fait valoir que la position de Yoon est dangereuse car “une frappe préventive va droit à la guerre. C’est comme une déclaration de guerre”, selon le Korea Herald.