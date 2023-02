La Corée du Nord menace “nuke for nuke”

Pyongyang a sévèrement réprimandé le secrétaire américain à la Défense

La Corée du Nord a promis une réponse du tac au tac à toute menace à la sécurité de Washington et de Séoul, y compris en utilisant son “la force nucléaire la plus écrasante.” Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, s’est rendu en Corée du Sud cette semaine avec la promesse d’étendre davantage leurs exercices militaires conjoints.

“La situation militaire et politique dans la péninsule coréenne et dans la région a atteint une ligne rouge extrême en raison des manœuvres de confrontation militaire imprudentes et des actes hostiles des États-Unis et de leurs forces vassales”, a déclaré jeudi un porte-parole anonyme du ministère des Affaires étrangères dans un long communiqué diffusé par l’agence de presse coréenne Central News Agency (KCNA).

Austin s’est rendu en Corée du Sud mardi pour réaffirmer l’Amérique “cuirassé” engagement à fournir un «parapluie nucléaire» à son principal allié. Dans un éditorial publié par Yonhap, il révèle que les alliés sont “élargir la portée et l’échelle de nos exercices combinés”, comprenant « des exercices sur table basés sur des scénarios de plus en plus complexes et axés sur les menaces nucléaires », afin de “augmenter notre interopérabilité et notre préparation à” Fight Tonight “si nécessaire.”

Pyongyang a dénoncé l’offre de Washington du soi-disant “dissuasion étendue” vers le sud comme écran de fumée pour un renforcement militaire qui transforme la péninsule coréenne en un “un énorme arsenal de guerre et une zone de guerre plus critique.”

“La RPDC adoptera la réaction la plus dure à toute tentative militaire des États-Unis, sur le principe ‘arme nucléaire pour arme nucléaire et une confrontation tous azimuts pour une confrontation tous azimuts !” a déclaré le porte-parole.

L’année dernière, la Corée du Nord a effectué un nombre record de lancements de missiles, y compris de multiples tests balistiques à longue portée, les qualifiant de réponse aux jeux de guerre américano-sud-coréens de plus en plus importants, que le Nord considère comme une menace pour sa propre sécurité et comme « répétitions » pour une éventuelle invasion.

Le chef du Pentagone a affirmé que les activités militaires de Pyongyang ne faisaient que prouver davantage la nécessité de “rester vigilant” et s’est engagé lors d’une rencontre avec son homologue sud-coréen, Lee Jong-Sup, à “continuer à déployer des actifs stratégiques américains de manière opportune et coordonnée à l’avenir.”

Les États-Unis maintiennent une force d’environ 28 500 soldats en Corée du Sud, et selon Austin, ce n’est que grâce à une présence militaire américaine massive sur la péninsule que la paix y a été préservée pendant sept décennies.

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a accusé Washington d’essayer de forcer Pyongyang à “se désarmer unilatéralement par des sanctions et des pressions militaires”, ajoutant qu’il “n’est intéressé par aucun contact ou dialogue avec les États-Unis” aussi longtemps que tel “Politique hostile” persiste.