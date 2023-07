La Corée du Nord menace les États-Unis de représailles nucléaires

Pyongyang a accusé Washington et Séoul d’avoir comploté un attentat contre elle

La Corée du Nord a menacé une réponse nucléaire si les États-Unis déployaient des porte-avions, des bombardiers et des sous-marins lance-missiles en Corée du Sud, selon un communiqué partagé jeudi par la chaîne de presse officielle KCNA.

Pyongyang affirme que malgré les avertissements répétés, Washington et Séoul ont tenu une réunion du « groupe consultatif nucléaire » le 18 juillet pour discuter prétendument de l’utilisation d’armes nucléaires contre la Corée du Nord.

« En particulier, les forces hostiles représentaient la menace nucléaire la plus directe et la plus directe pour la RPDC [North Korea] en amenant un sous-marin nucléaire stratégique de classe Ohio à la base d’opérations du port de Busan, ce qui signifie que des armes nucléaires stratégiques ont été déployées sur la péninsule coréenne pour la première fois après environ 40 ans », Le ministre nord-coréen de la Défense, Kang Sun-nam, a déclaré dans le communiqué.

Il a affirmé que cette décision indiquait que le scénario américain d’une attaque nucléaire contre la Corée du Nord était entré « l’étape la plus critique de la visualisation et de la systématisation. »

Kang a accusé Washington et Séoul d’aller « au-delà de la ‘ligne rouge’ dans leur hystérie militaire, » et a fait valoir que le déploiement de sous-marins nucléaires et d’autres moyens stratégiques relève des conditions d’utilisation des armes nucléaires spécifiées dans la doctrine militaire nord-coréenne.

En savoir plus La Corée du Nord réagit à la cascade nucléaire américaine

« La doctrine de la RPDC sur l’utilisation des armes nucléaires permet l’exécution des procédures d’action nécessaires au cas où une attaque nucléaire est lancée contre elle ou s’il est jugé que l’utilisation d’armes nucléaires contre elle est imminente », dit Kang. Il a également appelé l’armée américaine à se rendre compte que ses actifs nucléaires étaient entrés « des eaux extrêmement dangereuses. »

La déclaration est intervenue après que Pyongyang a tiré mercredi deux missiles balistiques dans la mer du Japon, en réponse à l’amarrage du sous-marin USS Kentucky de classe Ohio dans la ville sud-coréenne de Busan.

Pyongyang et Washington ont vu les tensions monter ces derniers mois, notamment à cause d’une série d’essais de missiles par la Corée du Nord et d’exercices militaires à grande échelle par les forces américaines et sud-coréennes. Les responsables nord-coréens ont affirmé que la poursuite des démonstrations de la puissance militaire de leur pays, y compris son programme d’armes nucléaires, assurera la paix et la stabilité au milieu des menaces croissantes de la « Américains ressemblant à des gangsters ».

Les responsables américains, quant à eux, ont insisté sur le fait que Washington était prêt à négocier avec la Corée du Nord « sans conditions préalables » sur son programme nucléaire et ont décrit les exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud comme un moyen de dissuasion contre d’éventuelles attaques de Pyongyang.