La Corée du Nord menace d’utiliser l’arme nucléaire au-dessus des exercices Corée du Sud-États-Unis

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a lancé mardi une menace voilée d’utiliser des armes nucléaires pour amener les États-Unis et la Corée du Sud à “payer le prix le plus horrible de l’histoire”, une escalade de sa rhétorique enflammée ciblant l’armée à grande échelle en cours exercices entre ses rivaux.

Les animosités sur la péninsule coréenne ont été vives ces derniers mois, la Corée du Nord testant une série de missiles à capacité nucléaire et adoptant une loi autorisant l’utilisation préventive de ses armes nucléaires dans un large éventail de situations. Certains experts doutent encore que la Corée du Nord puisse utiliser des armes nucléaires en premier face à des forces américaines et sud-coréennes plus supérieures.

La Corée du Nord a fait valoir que ses récents essais d’armes visaient à émettre un avertissement à Washington et à Séoul concernant leur série d’exercices militaires conjoints qu’elle considère comme une répétition d’invasion, y compris les exercices de cette semaine impliquant environ 240 avions de combat.

Pak Jong Chon, secrétaire du Parti des travailleurs au pouvoir et considéré comme un proche confident du dirigeant Kim Jong Un, a qualifié les soi-disant exercices de l’armée de l’air “Vigilant Storm” d'”agressifs et provocateurs”.

Pak a également accusé le Pentagone de formuler un effondrement du régime nord-coréen comme un objectif politique majeur dans une référence apparente au rapport sur la stratégie de défense nationale récemment publié par le Pentagone. Le rapport indique que toute attaque nucléaire de la Corée du Nord contre les États-Unis ou ses alliés et partenaires « entraînera la fin de ce régime ».

Il a critiqué les chefs militaires sud-coréens pour ce qu’il a qualifié de commentaires “insensés” qui menaçaient de détruire la Corée du Nord si elle utilisait des armes nucléaires. L’armée sud-coréenne a averti la Corée du Nord que l’utilisation de ses armes nucléaires la placerait sur une “voie d’autodestruction”.

“Si les États-Unis et la Corée du Sud tentent d’utiliser leurs forces armées contre (la Corée du Nord) sans aucune crainte, les moyens spéciaux des forces armées (du Nord) accompliront leur mission stratégique sans délai”, a déclaré Pak, dans une référence apparente à son armes nucléaires du pays.

“Les États-Unis et la Corée du Sud devront faire face à une affaire terrible et payer le prix le plus horrible de l’histoire”, a-t-il déclaré.

Les responsables américains et sud-coréens ont fermement déclaré que leurs exercices étaient de nature défensive et qu’ils n’avaient aucune intention d’attaquer la Corée du Nord.

La déclaration de Pak est le deuxième avertissement du Nord aux États-Unis et à la Corée du Sud cette semaine. Lundi, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a mis en garde contre “des mesures de suivi plus puissantes” en réponse aux exercices de l’armée de l’air de ses rivaux.

Des responsables sud-coréens ont déclaré que la Corée du Nord pourrait faire monter les enchères dans les semaines à venir en faisant exploser son premier dispositif d’essai nucléaire depuis septembre 2017, ce qui pourrait éventuellement rapprocher le pays de ses objectifs de construction d’un arsenal nucléaire à part entière capable de menacer la région américaine. alliés et le continent américain.

Certains experts disent que la Corée du Nord voudrait éventuellement utiliser son arsenal nucléaire élargi comme levier dans les futures négociations avec les États-Unis pour obtenir un allégement des sanctions et d’autres concessions.

Hyung-jin Kim, Associated Press