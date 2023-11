La Corée du Nord menace de répondre aux tracts de propagande anti-Pyongyang par une « pluie d’obus »

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — La Corée du Nord a critiqué mercredi son rival la Corée du Sud pour avoir abrogé une loi interdisant aux militants privés d’envoyer des tracts de propagande anti-Pyongyang au Nord, insistant sur le fait que de telles activités équivalaient à une guerre psychologique et menaçant de répondre par un « pluie d’obus.

La déclaration publiée par l’Agence centrale de presse officielle de la Corée du Nord était la première fois que les médias d’État commentaient la décision de septembre par Cour constitutionnelle de Corée du Sud pour invalider une loi de 2020 qui criminalisait la distribution de tracts. La décision était fondée sur la crainte qu’elle ne restreigne excessivement la liberté d’expression.

Cette décision fait suite à une plainte déposée par des militants transfuges nord-coréens au Sud. Ils comprenaient Parc Sang-hakqui a été une cible fréquente de la colère du gouvernement nord-coréen pour sa campagne de plusieurs années de faire voler des tracts à travers la frontière avec des ballons géants.

Park et d’autres transfuges nord-coréens utilisent depuis des années d’énormes ballons gonflés à l’hélium pour lancer des tracts critiquant le leadership du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, ses ambitions nucléaires et le triste bilan du pays en matière de droits de l’homme. Les dépliants sont souvent accompagnés de billets d’un dollar américain et de clés USB contenant des informations sur l’actualité mondiale.

La Corée du Nord est extrêmement sensible à toute tentative extérieure visant à saper le leadership autoritaire de Kim, qui maintient un contrôle strict sur les 26 millions d’habitants du pays tout en restreignant sévèrement leur accès aux informations étrangères.

La loi, élaborée par le précédent gouvernement libéral de Séoul qui poursuivait l’engagement intercoréen, a été adoptée six mois après que le Nord a exprimé son désaccord. frustration à cause des tracts par faire exploser un bureau de liaison intercoréen dans la ville frontalière nord-coréenne de Kaesong en juin 2020.

Tensions entre les Corées sont à leur apogée alors que le rythme des essais d’armes de Kim et des exercices militaires combinés de la Corée du Sud avec les États-Unis s’est intensifié dans un cycle de du tac au tac.

Dans des commentaires attribués à un commentateur politique, KCNA a averti que le Nord envisagerait de lancer une « guerre psychologique de haut niveau » et même une « attaque préventive menée avant le début de la guerre ».

“Dans la situation actuelle, où une étincelle peut conduire à une explosion, il n’y a aucune garantie que des conflits militaires tels qu’en Europe et au Moyen-Orient n’éclateront pas dans la péninsule coréenne”, a déclaré KCNA, faisant apparemment référence à La guerre de la Russie contre l’Ukraine et la violence dans Israël et Gaza.

L’agence a affirmé que les futures campagnes de distribution de tracts pourraient déclencher une réponse sans précédent de la part de l’armée nord-coréenne, prête à « déverser une pluie d’obus » sur les sites où les tracts sont lancés, ainsi que sur « le rempart de la région (du Sud) ». Marionnettes coréennes.

Même si la Corée du Nord profère souvent des menaces bizarres qui ne sont pas mises à exécution, ces commentaires reflètent néanmoins l’animosité entre les Corées rivales dans un contexte de gel prolongé de la diplomatie.

Cette déclaration est intervenue quelques heures avant l’arrivée du secrétaire d’État américain Antony Blinken à Séoul pour des entretiens avec ses alliés sur la menace croissante posée par le programme nucléaire militaire de la Corée du Nord et celui de Pyongyang. alignement croissant avec la Russie. La Corée du Nord a fourni des obus d’artillerie et d’autres munitions à la Russie ces derniers mois pour alimenter ses efforts de guerre en Ukraine, ont déclaré des responsables américains et sud-coréens, et ils soupçonnent que Kim pourrait rechercher des technologies russes et d’autres aides en échange pour améliorer ses propres munitions. militaire. Pyongyang et Moscou ont nié les accusations selon lesquelles la Corée du Nord aurait fourni des munitions à la Russie.

Dans un article séparé, KCNA a condamné les visites prévues en Corée du Sud de Blinken et du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, qui se rendra à Séoul la semaine suivante, les qualifiant de « bellicistes » apportant un « nouveau nuage de guerre » en Asie.

Blinken était à Tokyo mardi pour participer à le deuxième et dernier jour des pourparlers des ministres des Affaires étrangères du Groupe des 7, où les hauts diplomates ont « fermement condamné » les essais de missiles balistiques de la Corée du Nord ainsi que ses prétendus transferts d’armes vers la Russie, qui constituent tous deux une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU contre le Nord, selon le ministère japonais des Affaires étrangères.

En 2022, Le Nord impute l’épidémie de COVID-19 aux ballons envoyé de Corée du Sud – une affirmation très discutable qui semblait être une tentative de tenir son rival pour responsable dans un contexte de tensions croissantes concernant son programme d’armes nucléaires.

La Corée du Nord a également tiré sur des ballons de propagande volant vers son territoire en 2014. La Corée du Sud a ensuite riposté, mais il n’y a pas eu de victimes.

Lors de son dernier lancement, le 20 septembre, Park a déclaré avoir fait voler 20 ballons transportant 200 000 tracts et 1 000 clés USB depuis l’île frontalière sud-coréenne de Ganghwa.