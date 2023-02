La Corée du Nord menace de “force nucléaire écrasante” en réponse aux exercices militaires américains

Les responsables nord-coréens préviennent que la poursuite des exercices militaires entre les États-Unis et la Corée du Sud intensifie les tensions nucléaires jusqu’à une “ligne rouge extrême”.

Les États-Unis et Corée du Sud ont promis mardi d’intensifier leurs efforts de dissuasion nucléaire et leurs exercices militaires face à l’intensification des hostilités de la Corée du Nord.

LES ÉTATS-UNIS ET LA CORÉE DU SUD S’ENGAGENT À RENFORCER LA DISSUASION NUCLÉAIRE FACE À L’AGRESSION CONTRE LA CORÉE DU NORD

Lors d’un voyage de trois jours en Corée du Sud, Secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré que les États-Unis avaient un engagement «à toute épreuve» envers Séoul, qui comprend «toute la gamme des capacités de défense américaines, y compris nos capacités de défense conventionnelles, nucléaires et antimissiles».

Le commentaire a indigné les dirigeants nord-coréens, qui menacent de répondre aux exercices militaires avec “la force nucléaire la plus écrasante”.

LA CORÉE DU SUD PRÉVOIT DE FOURNIR UNE AIDE HUMANITAIRE À LA CORÉE DU NORD DANS L’ESPOIR DE RENFORCER SES RELATIONS

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a fait cette déclaration agressive par l’intermédiaire d’un porte-parole anonyme.

“La situation militaire et politique dans la péninsule coréenne et dans la région a atteint une ligne rouge extrême en raison des manœuvres de confrontation militaire imprudentes et des actes hostiles des États-Unis et de leurs forces vassales”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

LA CORÉE DU SUD ENVISAGE LE DÉVELOPPEMENT NUCLÉAIRE POUR LA PREMIÈRE FOIS FACE À LA MENACE CROISSANTE POUR LA SÉCURITÉ DE LA CORÉE DU NORD

Le communiqué poursuit : “La RPDC réagira de la manière la plus dure à toute tentative militaire des États-Unis sur le principe ‘arme nucléaire pour arme nucléaire et affrontement tous azimuts pour affrontement tous azimuts !'”

La Corée du Nord a lancé un nombre record d’essais de missiles en 2022, dont des missiles balistiques intercontinentaux capables d’atteindre les États-Unis

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les responsables ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que la Corée du Nord pourrait planifier son premier essai de missile nucléaire depuis 2017.

Caitlin McFall de Fox News a contribué à ce rapport.