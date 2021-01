SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a menacé d’élargir son arsenal nucléaire et de développer des systèmes d’armes atomiques plus sophistiqués, affirmant que le sort des relations avec les États-Unis dépendait de l’abandon ou non de leur politique hostile, ont rapporté samedi les médias d’État. .

Les commentaires de Kim faits vendredi lors d’une réunion clé du parti au pouvoir ont été considérés comme un effort pour faire pression sur le nouveau gouvernement du président élu Joe Biden, qui prendra ses fonctions plus tard ce mois-ci.

L’Agence centrale de presse coréenne a déclaré samedi que Kim dit que «la clé pour établir de nouvelles relations entre (la Corée du Nord) et les États-Unis est de savoir si les États-Unis retirent leur politique hostile» de la Corée du Nord.

Kim dit qu’il n’utilisera pas ses armes nucléaires à moins que les «forces hostiles» n’entendent d’abord utiliser leurs armes nucléaires contre la Corée du Nord. Mais il dit que la Corée du Nord doit encore renforcer sa capacité militaire et nucléaire alors que le danger d’une invasion américaine de la Corée du Nord augmente.

Kim a ordonné aux responsables de développer des missiles avec plusieurs ogives, des missiles nucléaires lancés sous l’eau, des satellites espions et des sous-marins à propulsion nucléaire.

Les commentaires de Kim sont intervenus alors que le congrès du parti au pouvoir se réunissait cette semaine pour la première fois en cinq ans.

« Rien ne serait plus insensé et dangereux que de ne pas renforcer inlassablement notre puissance et d’avoir une attitude décontractée à un moment où nous voyons clairement que les armes de pointe de l’ennemi sont plus que jamais augmentées », a déclaré Kim. «La réalité est que nous pouvons parvenir à la paix et à la prospérité dans la péninsule coréenne en renforçant constamment notre défense nationale et en supprimant les menaces militaires américaines.»

La diplomatie nucléaire à enjeux élevés de Kim avec le président Donald Trump est restée bloquée pendant près de deux ans en raison de différends sur les sanctions américaines contre le Nord.

Lorsque Kim a brusquement entamé des pourparlers avec les États-Unis, il a exprimé son intention de négocier de ne pas faire progresser les arsenaux nucléaires en échange d’avantages économiques et politiques. Mais tant que l’impasse diplomatique se prolonge, il s’est ouvertement engagé à étendre le programme nucléaire qu’il qualifie de «puissante épée précieuse» capable de faire face à l’hostilité américaine.