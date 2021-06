La Corée du Nord manquera de nourriture dans DEUX MOIS au milieu des craintes que Kim Jong Un ne fasse face à une répétition de la famine qui a tué des millions de personnes

La Corée du Nord manquera de nourriture dans seulement deux mois, alors que Kim Jong Un craint une répétition de la famine qui a fait des millions de morts.

Le prix des aliments de base a grimpé en flèche à la suite des dégâts causés par les tempêtes intenses à l’industrie des produits de l’État, des articles comme le café auraient été vendus jusqu’à 100 $ US le paquet.

Crédit : Pen News

Les prix des denrées alimentaires en Corée du Nord auraient grimpé en flèche[/caption]

Getty

Les typhons et l’accès restreint aux frontières limitant le commerce avec la Chine voisine pendant Covid-19 sont blâmés pour la pénurie alimentaire[/caption]

Selon les rapports de News.com.au, Kim Jong Un a abordé mardi une crise croissante dans le secteur agricole de son pays.

Kim aurait admis que la situation « devenait tendue », admettant que l’économie gérée par l’État ne peut pas nourrir ses citoyens.

Alors que les prix des produits de première nécessité comme le riz et le carburant se seraient maintenus, CNN a rapporté que des citoyens de la capitale de l’État, Pyongyang, payaient le triple du prix normal des pommes de terre et 70 $ US pour certains sachets de thé.

Les perspectives sombres ont été exprimées lors d’une session plénière du Comité central du Parti des travailleurs au pouvoir mardi, et rapportées à l’origine par la branche médiatique officielle du pays isolé, la KCNA.

Le dictateur nord-coréen a également parlé du rationnement la même semaine où il semblait avoir coupé sa grosse pierre de 22.

Il a subi une importante intervention cardiovasculaire.

On craint de plus en plus une répétition de la famine dévastatrice des années 90, qui, selon certaines estimations, a tué plus de trois millions de Nord-Coréens.

Des rapports récents de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont indiqué que la Corée du Nord n’avait plus que deux mois d’approvisionnement.

Le pays souffrirait de 860 000 tonnes de pénuries d’approvisionnement à l’échelle nationale.

Alors que Kim a refusé de détailler l’étendue de la crise alimentaire, il a récemment averti les citoyens de se préparer à une autre « Marche ardue », le nom donné à la crise alimentaire des années 1990.

AFP

Kim Jong Un s’est récemment affiné, suite à une importante intervention cardiovasculaire[/caption]

AFP

Kim a refusé de détailler l’étendue de la crise alimentaire[/caption]

« Je me suis décidé à demander aux organisations du WPK (Parti des travailleurs de Corée) à tous les niveaux, y compris son comité central et les secrétaires de cellule de tout le parti, de mener une autre « marche ardue » plus difficile afin de soulager notre peuple. de la difficulté, même un peu », a déclaré Kim en avril.

Les sanctions commerciales internationales affligent depuis longtemps l’État paria, mais l’impact dévastateur du Covid-19 combiné aux restrictions sur l’importation de marchandises a mis la sombre situation à son paroxysme, selon le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

L’autre cause des craintes alimentaires est due à la pandémie de Covid-19.

La Corée du Nord a scellé ses frontières pour contenir la propagation de la maladie, mais le commerce avec la Chine en a souffert.

La Corée du Nord est fortement dépendante de la Chine non seulement pour sa nourriture, mais aussi pour ses engrais et son carburant.

Le dirigeant nord-coréen a déclaré qu’il avait laissé la porte ouverte à des pourparlers avec le président américain Joe Biden.

Cependant, il a admis qu’il était prêt à « à la fois le dialogue et la confrontation » sur le sujet des armes nucléaires. Kim est longtemps resté catégorique contre la reprise des pourparlers sur les armes avec les États-Unis, ce qui pourrait offrir un allégement des sanctions étouffant l’économie nord-coréenne.

Malgré la situation économique sombre, Kim aurait continué d’intensifier son arsenal nucléaire, qui, selon la Corée du Nord, vise à empêcher une invasion américaine.

Et alors que la crise alimentaire s’intensifie, la Corée du Nord intensifie la répression contre ses propres citoyens.

Une nouvelle répression contre l’importation d’influences culturelles étrangères telles que la K-pop a été lancée, Kim décrivant l’importation sud-coréenne susmentionnée comme un « cancer vicieux » qui sévit chez la jeunesse nord-coréenne.

Le dictateur pense que le genre de musique corrompt les esprits de la prochaine génération, influençant leurs « tenues, coiffures, discours et comportements ».

La nouvelle législation pourrait voir les délinquants, y compris les lycéens, purger entre cinq et 15 ans de travaux forcés s’ils sont surpris en train de regarder des contenus interdits tels que des drames sud-coréens.

Internet mondial est interdit par défaut en Corée du Nord, les émissions officielles du gouvernement étant les seuls médias disponibles à la télévision et à la radio locales. La nation autoritaire emploie également des agents disciplinaires pour errer dans les rues et corriger les hommes aux cheveux longs et les femmes aux vêtements révélateurs ou moulants.





Kim a publiquement craint pour « l’état idéologique et mental » de la prochaine génération, avertissant que la distribution incontrôlée de la culture étrangère pourrait voir le pays socialiste « s’effondrer comme un mur humide ».

« Les jeunes Nord-Coréens pensent qu’ils ne doivent rien à Kim Jong-un », a déclaré le transfuge nord-coréen Jung Gwang-il Le New York Times.

« Il doit réaffirmer son contrôle idéologique sur les jeunes s’il ne veut pas perdre les fondements de l’avenir du régime dynastique de sa famille.

AFP

Kim a publiquement craint pour « l’état idéologique et mental » de la prochaine génération, mais les critiques disent qu’il risque de perdre la jeune génération[/caption]