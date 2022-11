La Corée du Nord maintient son barrage de missiles avec le lancement de l’ICBM

Commentez cette histoire Commentaire

SEOUL, Corée du Sud – Les habitants du nord du Japon ont été secoués jeudi matin par des alarmes provenant de téléphones portables, de radios et de haut-parleurs publics après que la Corée du Nord a tiré un missile balistique intercontinental au-dessus de ses eaux orientales, s’ajoutant à un récent barrage de manifestations d’armes provocatrices qui, selon les responsables, pourraient déboucher sur un essai nucléaire dans les semaines à venir.

Le test ICBM, qui a été suivi de deux lancements balistiques à courte portée dans la mer, a été rapidement condamné par les voisins et les États-Unis, qui ont déclaré qu’ils étaient prêts à prendre “toutes les mesures nécessaires” pour assurer la sécurité de la patrie américaine et des alliés du Sud. Corée et Japon.

L’administration Biden a également mis en garde contre des “coûts et conséquences supplémentaires” non spécifiés si le Nord continuait à faire exploser un dispositif d’essai nucléaire pour la première fois depuis septembre 2017.

Ces lancements sont les derniers d’une série d’essais d’armes nord-coréens ces derniers mois qui ont accru les tensions dans la région. Ils sont arrivés un jour après que Pyongyang a tiré plus de 20 missiles, le plus qu’il ait jamais tiré en une seule journée.

L’état-major interarmées sud-coréen a déclaré avoir détecté le Nord tirant un ICBM depuis une zone proche de sa capitale Pyongyang vers 7 h 40, puis tirant deux missiles à courte portée une heure plus tard depuis la ville voisine de Kacheon qui a volé vers ses eaux orientales.

Selon l’armée sud-coréenne, le missile à plus longue portée semblait avoir été tiré à angle élevé, peut-être pour éviter d’entrer sur le territoire des voisins, atteignant une altitude maximale de 1 920 kilomètres (1 193 milles) et parcourant environ 760 kilomètres (472 milles).

Il n’était pas immédiatement clair si le lancement avait réussi.

Le ministre japonais de la Défense, Yasukazu Hamada, a annoncé des détails de vol similaires, mais a déclaré que son armée avait perdu la trace de l’arme après sa “disparition” dans le ciel au-dessus des eaux entre la péninsule coréenne et le Japon.

Choi Yong Soo, un capitaine de la marine sud-coréenne qui s’occupe des affaires publiques du ministère de la Défense de Séoul, n’a pas répondu directement lorsqu’on lui a demandé si l’armée pensait que le lancement aurait pu échouer avec l’explosion du missile en l’air, affirmant que le test était toujours en cours d’analyse.

Citant des sources militaires anonymes, l’agence de presse sud-coréenne Yonhap a rapporté que le missile n’a peut-être pas réussi à maintenir un vol normal après une séparation d’étage.

Le gouvernement japonais craignait initialement que l’ICBM ne survole son territoire nord, mais a ensuite ajusté son évaluation. Le secrétaire en chef du cabinet japonais, Hirokazu Matsuno, a déclaré que les alertes étaient basées sur une analyse de trajectoire indiquant un survol.

Le bureau du Premier ministre japonais Fumio Kishida a diffusé les avertissements «J-Alert» par la télévision, la radio, les téléphones portables et les haut-parleurs publics aux habitants des préfectures du nord de Miyagi, Yamagata et Niigata, leur ordonnant de se rendre à l’intérieur des bâtiments de l’entreprise ou sous terre. Niigata abrite sept réacteurs nucléaires gérés par la Tokyo Electric Power Company, bien qu’ils soient actuellement tous hors ligne.

Aucun dommage ou blessé n’a été signalé dans les zones où les alertes ont été émises. Les services de trains à grande vitesse dans ces régions ont été temporairement suspendus à la suite de l’alerte au missile avant de reprendre sous peu. Kishida a condamné les lancements du Nord et a déclaré que les responsables analysaient les détails des armes.

Le bureau du président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré que son directeur de la sécurité nationale, Kim Sung-han, avait discuté des lancements lors d’une réunion d’urgence sur la sécurité au cours de laquelle les membres ont discuté des plans visant à renforcer la défense du pays en conjonction avec son alliance avec les États-Unis.

Le bureau a déclaré que la Corée du Sud maintiendrait ses exercices militaires combinés avec les États-Unis en réponse à l’intensification des activités de test de la Corée du Nord, qui, selon lui, ne ferait qu’approfondir l’isolement international du Nord et déclencher un nouveau choc économique sur son peuple.

Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, a publié une déclaration disant que les États-Unis condamnaient fermement le test ICBM du Nord et que le président Joe Biden et son équipe de sécurité nationale évaluaient la situation en étroite coordination avec des alliés et des partenaires.

“Ce lancement, en plus du lancement de plusieurs autres missiles balistiques cette semaine, est une violation flagrante de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et augmente inutilement les tensions et risque de déstabiliser la situation sécuritaire dans la région”, a déclaré Watson.

Elle a déclaré que les États-Unis prendraient toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la patrie américaine et des alliés de la Corée du Sud et du Japon.

L’un des plus de 20 missiles nord-coréens tirés mercredi a volé en direction d’une île sud-coréenne peuplée et a atterri près de la frontière maritime tendue des rivaux, déclenchant des sirènes de raid aérien et forçant les habitants de l’île d’Ulleung à évacuer. La Corée du Sud a rapidement réagi en lançant ses propres missiles dans la même zone frontalière.

Ces lancements sont intervenus quelques heures après que la Corée du Nord a menacé d’utiliser des armes nucléaires pour amener les États-Unis et la Corée du Sud à “payer le prix le plus horrible de l’histoire” en signe de protestation contre les exercices militaires sud-coréens-américains en cours qu’elle considère comme une répétition d’une éventuelle invasion.

La Corée du Nord a accéléré ses démonstrations d’armes à un rythme record cette année. Il a tiré des dizaines de missiles, y compris sa première démonstration de missiles balistiques intercontinentaux depuis 2017, alors qu’il exploite la distraction créée par la guerre de la Russie en Ukraine et une pause dans la diplomatie pour faire avancer le développement des armements et augmenter la pression sur les États-Unis et ses pays asiatiques. alliés.

Le Nord a ponctué ses essais avec une doctrine nucléaire escalade qui autorise des attaques nucléaires préventives sur une variété de situations de crise vaguement définies. Les responsables américains et sud-coréens ont déclaré que la Corée du Nord pourrait faire monter les enchères dans les semaines à venir avec sa première détonation d’un dispositif d’essai nucléaire depuis septembre 2017.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a eu un appel téléphonique avec le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin au sujet des lancements de missiles de mercredi, y compris celui qui a atterri « imprudemment et dangereusement » près de la côte sud-coréenne, et a souligné l’engagement « à toute épreuve » des États-Unis envers la sécurité de son allié, selon leurs bureaux.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a également évoqué les inquiétudes concernant d’éventuels préparatifs nord-coréens pour un autre essai nucléaire, qui serait son septième au total. Les experts disent que de tels tests pourraient éventuellement rapprocher la Corée du Nord de son objectif de construire un arsenal à part entière menaçant les alliés régionaux des États-Unis et le continent américain.

« S’il allait de l’avant avec un septième essai nucléaire, il y aurait des coûts et des conséquences supplémentaires », a déclaré Price, notant que l’essai serait un « acte dangereux, imprudent et déstabilisant ».

La Corée du Nord a fait voler un missile au-dessus du Japon pour la dernière fois en octobre dans ce qu’elle a décrit comme un test d’un nouveau missile balistique à portée intermédiaire, qui, selon les experts, serait potentiellement capable d’atteindre Guam, un important centre militaire américain dans le Pacifique. Ce lancement a forcé le gouvernement japonais à émettre des alertes d’évacuation et à suspendre les services ferroviaires.

Les experts disent que la Corée du Nord est en train d’intensifier une politique de la corde raide visant à forcer les États-Unis à accepter l’idée du Nord en tant que puissance nucléaire et à négocier des concessions économiques et de sécurité en position de force.

Les pourparlers nucléaires entre Washington et Pyongyang sont au point mort depuis début 2019 en raison de désaccords sur l’échange de la libération de sanctions paralysantes dirigées par les États-Unis contre le Nord et les mesures de dénucléarisation du Nord.

Le Nord a jusqu’à présent ignoré les appels de l’administration Biden à des pourparlers ouverts, insistant sur le fait que Washington devrait d’abord abandonner sa politique “hostile”, un terme que la Corée du Nord utilise principalement pour décrire les sanctions et les exercices militaires combinés américano-coréens.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a souligné mercredi que l’administration Biden avait cherché à plusieurs reprises à contacter les responsables nord-coréens par la voie diplomatique et avait clairement indiqué “nous sommes prêts à nous asseoir avec la Corée du Nord sans condition préalable pour discuter de la dénucléarisation de la péninsule.”