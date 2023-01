La Corée du Nord limoge le responsable militaire n°2 de Kim

Séoul, Corée du Sud

Reuter

—



La Corée du Nord a limogé Pak Jong Chon, le deuxième responsable militaire le plus puissant après le dirigeant Kim Jong Un, ont rapporté les médias officiels.

Pak, vice-président de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs au pouvoir et secrétaire du Comité central du parti, a été remplacé par Ri Yong Gil lors de la réunion annuelle du comité la semaine dernière, a annoncé dimanche l’agence de presse officielle KCNA.

Aucune raison du changement n’a été donnée. Pyongyang réorganise régulièrement sa direction et le rassemblement du parti de fin d’année a souvent été utilisé pour annoncer des remaniements de personnel et des décisions politiques majeures.

La télévision d’État a montré Pak assis au premier rang du podium avec la tête baissée pendant la réunion tandis que d’autres membres ont levé la main pour voter sur les questions de personnel. Son siège a ensuite été montré inoccupé.

Il était également absent sur les photos publiées lundi par l’agence de presse officielle KCNA de la visite du jour de l’an de Kim au palais du soleil de Kumsusan qui abrite les corps de son grand-père et de son père, contrairement à en octobre où Pak accompagnait Kim lors d’un voyage au palais pour marquer un anniversaire de fête.

La Commission militaire centrale du parti, dirigée par Kim, est considérée comme l’organe décisionnel militaire le plus puissant du pays, au-dessus du ministère de la Défense.

Le remplacement de Pak est intervenu alors que Kim appelait au développement de nouveaux missiles balistiques intercontinentaux et d’un arsenal nucléaire plus important pour contrer les États-Unis et la Corée du Sud en tant que clé de la stratégie de défense 2023 du pays isolé.

Pak avait rapidement gravi les échelons militaires, passant d’un commandant d’artillerie une étoile en 2015 à un général quatre étoiles en 2020, s’attribuant le mérite d’avoir contribué aux progrès de la technologie des missiles à courte portée du pays.

Fin 2020, Pak a été promu au bureau politique et a obtenu le titre de maréchal, le grade militaire le plus élevé sous Kim, et est devenu une voix de premier plan en novembre dernier contre les exercices militaires conjoints Corée du Sud-États-Unis.

Comme la plupart des autres hauts responsables militaires qui ont traversé des hauts et des bas à plusieurs reprises sous Kim, Pak a été brièvement rétrogradé à la mi-2021 après que Kim ait réprimandé certains responsables pour leur gestion de la politique anti-coronavirus de la Corée du Nord, avant d’être promu à nouveau des mois plus tard.

Le limogeage de Pak intervient malgré le fait que Kim ait principalement loué les progrès de l’armée dans le développement d’armes au cours de la réunion, contrairement à d’autres domaines où il a souligné certains défauts et appelé à des améliorations.

Oh Gyeong-sup, membre de l’Institut coréen pour l’unification nationale à Séoul, a déclaré qu’une récente flambée de tension intercoréenne à propos de l’intrusion de drones nord-coréens dans le Sud aurait pu jouer un rôle.

Des responsables à Séoul ont déclaré que la Corée du Sud avait envoyé trois drones de l’autre côté de la frontière en réponse à l’intrusion, mais qu’il n’y avait aucune réponse du Nord, ce qui, selon Oh, pourrait signifier qu’il n’a pas réussi à détecter l’avion.

“Pak aurait pu assumer la responsabilité de l’échec des opérations de sécurité”, a déclaré Oh.

Ri, le successeur de Pak, est également un haut commandant militaire qui a occupé des postes clés, notamment celui de chef d’état-major de l’armée et de ministre de la Défense.