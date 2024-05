La Corée du Nord largue des ballons transportant des déchets et de la propagande au Sud

Légende, Les autorités de Séoul ont averti les habitants d’éviter de sortir et de ne toucher aucun « objet non identifié ».

Auteur, Kelly Ng

29 mai 2024, 04h57 BST Mis à jour il y a 11 minutes

La Corée du Nord a largué au moins 150 ballons transportant des tracts de propagande et des détritus vers le Sud, incitant les autorités à avertir ses habitants de rester chez eux.

L’armée sud-coréenne a également averti mercredi le public de ne pas toucher aux ballons blancs et aux sacs en plastique qui y sont attachés, car ils contiennent « des déchets et des détritus sales ».

Les ballons ont été retrouvés dans huit des neuf provinces de Corée du Sud et sont actuellement analysés par les autorités compétentes.

La Corée du Nord et la Corée du Sud utilisent toutes deux des ballons dans leurs campagnes de propagande depuis la guerre de Corée dans les années 1950.

Ce récent incident survient quelques jours après que la Corée du Nord a annoncé qu’elle riposterait contre la « dispersion fréquente de tracts et autres détritus » dans les zones frontalières par des militants du Sud.

« Des monticules de vieux papiers et d’immondices seront bientôt dispersés dans les zones frontalières et à l’intérieur de la République de Corée et le pays connaîtra directement les efforts nécessaires pour les éliminer », a déclaré le vice-ministre nord-coréen de la Défense, Kim Kang Il, dans un communiqué. aux médias d’État dimanche.

La République de Corée ou ROK est le nom officiel de la Corée du Sud tandis que le Nord s’appelle RPDC ou République populaire démocratique de Corée.

Mardi soir, des habitants vivant au nord de Séoul, la capitale du Sud, et dans la région frontalière ont reçu des SMS des autorités provinciales leur demandant de « s’abstenir de toute activité de plein air ».

Il leur a également été demandé de déposer un rapport à la base militaire ou au poste de police le plus proche s’ils apercevaient un « objet non identifié ».

Source des images, Militaire sud-coréen Légende, Les autorités sud-coréennes ont déclaré que les sacs « contenaient des déchets et des détritus sales » et étaient en cours d’analyse par les autorités compétentes.

Des photographies partagées sur les réseaux sociaux montrent des sacs attachés via une ficelle à des ballons blancs translucides contenant du papier toilette, de la terre sombre et des piles, entre autres contenus.

Des policiers et des militaires sont visibles sur certaines de ces photographies.

L’agence de presse sud-coréenne Yonhap a rapporté que « certains des ballons tombés transportaient ce qui semble être des excréments à en juger par leur couleur sombre et leur odeur ».

L’armée sud-coréenne a condamné cet acte comme une « violation flagrante du droit international ».

« Cela menace sérieusement la sécurité de notre peuple. La Corée du Nord est entièrement responsable de ce qui se passe à cause des ballons et nous avertissons sévèrement la Corée du Nord de mettre immédiatement fin à cette action inhumaine et grossière », a déclaré l’armée.

En plus de la propagande anti-Pyongyang, des militants sud-coréens ont lancé des ballons transportant entre autres de l’argent liquide, des contenus médiatiques interdits et même des Choco Pies, une collation sud-coréenne interdite au Nord.

Plus tôt ce mois-ci, un groupe d’activistes basé en Corée du Sud a affirmé avoir envoyé 20 ballons transportant des tracts anti-Pyongyang et des clés USB contenant de la musique pop coréenne et des vidéoclips à travers la frontière.

Le parlement de Séoul a adopté une loi en décembre 2020 qui criminalise le lancement de tracts anti-Pyongyang, mais les critiques ont exprimé des inquiétudes concernant la liberté d’expression et les droits de l’homme.

La Corée du Nord a également lancé des ballons vers le sud qui ont attaqué les dirigeants de Séoul. Lors d’un de ces lancements en 2016, les ballons auraient transporté du papier toilette, des mégots de cigarettes et des détritus. La police de Séoul les a décrits comme des « substances biochimiques dangereuses ».