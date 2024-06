La Corée du Nord lance une nouvelle vague de « ballons poubelles » vers la Corée du Sud | Nouvelles

La Corée du Nord a lancé d’autres ballons transportant des déchets vers la Corée du Sud après une campagne similaire plus tôt dans la semaine, selon l’armée de cette dernière, dans ce que Pyongyang appelle des représailles contre les militants faisant voler des tracts anti-nord-coréens à travers la frontière.

Le ministère sud-coréen de la Défense nationale n’a pas immédiatement commenté le nombre de ballons ni le nombre d’entre eux qui ont atterri en Corée du Sud. L’agence de presse sud-coréenne Yonhap, citant des sources militaires anonymes, a déclaré que samedi soir, les autorités avaient trouvé environ 90 ballons qui laissaient tomber des déchets de papier et de plastique et des mégots de cigarettes dans certaines zones de la capitale, Séoul, et de la province voisine de Gyeonggi.

L’armée a conseillé aux gens de se méfier des chutes d’objets et de ne pas toucher les objets suspectés de provenir de Corée du Nord, mais de les signaler plutôt aux bureaux de l’armée ou de la police. Il n’y a eu aucun rapport immédiat de blessures ou de dommages.

À Séoul, le gouvernement de la ville a envoyé des alertes par SMS indiquant que des objets non identifiés soupçonnés d’être venus de Corée du Nord avaient été détectés dans le ciel à proximité de la ville et que l’armée y répondait.

Les lancements de ballons du Nord s’ajoutent à une récente série de mesures provocatrices, parmi lesquelles l’échec du lancement d’un satellite espion et une série de lancements de missiles à courte portée cette semaine qui, selon le Nord, visaient à démontrer sa capacité à attaquer le Sud de manière préventive.





L’armée sud-coréenne a dépêché des équipes d’intervention chimique rapide et de déminage pour récupérer les débris de quelque 260 ballons nord-coréens trouvés dans diverses régions du pays dans la nuit de mardi à mercredi. L’armée a déclaré que les ballons transportaient divers types de déchets et de fumier, mais aucune substance dangereuse comme des matières chimiques, biologiques ou radioactives. Certains ballons ont été trouvés avec des minuteries suggérant qu’ils étaient conçus pour faire éclater les sacs poubelles en l’air.

Dans un communiqué publié mercredi, Kim Yo Jong, la puissante sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a confirmé que le Nord avait envoyé ces ballons pour donner suite à la récente menace de son pays de « disperser des monticules de vieux papiers et d’ordures » en Corée du Sud en réponse. aux campagnes de distribution de tracts menées par des militants sud-coréens.

Elle a laissé entendre que les ballons pourraient devenir la réponse standard du Nord à la distribution de tracts, affirmant que le Nord réagirait en « dispersant des dizaines de fois plus de déchets que ceux qui nous sont distribués ».

L’armée sud-coréenne a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention d’abattre les ballons, invoquant des craintes de dommages ou la possibilité qu’ils contiennent des substances dangereuses. Tirer sur des ballons près de la frontière risquerait également de déclencher des représailles du Nord dans un moment de fortes tensions.

« [We] « Nous avons décidé qu’il était préférable de laisser tomber les ballons et de les récupérer en toute sécurité », a déclaré Lee Sung Joon, porte-parole des chefs d’état-major interarmées sud-coréens, lors d’un point de presse jeudi.

La Corée du Nord est extrêmement sensible à toute tentative extérieure visant à saper le contrôle absolu de Kim Jong Un sur les 26 millions d’habitants du pays, dont la plupart ont peu accès aux informations étrangères.

En 2020, la Corée du Nord a fait exploser un bureau de liaison vide construit par la Corée du Sud sur son territoire après une réponse furieuse aux campagnes civiles sud-coréennes de distribution de tracts. En 2014, la Corée du Nord a tiré sur des ballons de propagande volant vers son territoire et la Corée du Sud a riposté, sans faire de victimes.

En 2022, la Corée du Nord a même suggéré que des ballons envoyés depuis la Corée du Sud avaient provoqué une épidémie de COVID-19 dans ce pays isolé, une affirmation très discutable qui semblait être une tentative de reprocher au Sud la détérioration des relations intercoréennes.