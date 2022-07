La Corée du Nord lance une alerte nucléaire

Kim Jong-un a déclaré que les forces nucléaires de Pyongyang étaient prêtes à “toute crise”

Le dirigeant de la RPDC, Kim Jong-un, a annoncé jeudi que Pyongyang “dissuasion de la guerre nucléaire” a été “tout à fait prêt” pour répondre aux menaces. Un tel bruit de sabre n’a rien de nouveau de la part de Kim, mais il survient après une série d’essais d’artillerie et de missiles.

Dans un discours marquant le 69e anniversaire de l’armistice qui a mis fin à la guerre de Corée de 1950-1953, Kim a accusé la Corée du Sud de poursuivre “suicidaire” affrontement contre la Corée du Nord dans le but d’approfondir les liens avec « les impérialistes américains », selon une transcription de l’agence de presse centrale coréenne.

“Nos forces armées sont désormais pleinement préparées à faire face à toute sorte de crise, et la dissuasion de guerre nucléaire de notre État est également pleinement prête à démontrer sa puissance absolue avec précision et rapidité, fidèle à sa mission”, a-t-il ajouté. Kim a déclaré.

Le dirigeant nord-coréen a également accusé Washington et Séoul de planifier le stationnement de missiles nucléaires en Corée du Sud. Alors que le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré l’année dernière qu’il demanderait aux États-Unis de déployer des armes nucléaires tactiques dans son pays, l’administration Biden a pour l’instant écarté l’idée.

Lire la suite La Corée du Nord répond aux critiques de l’Ukraine

On estime que la Corée du Nord possède entre 40 et 50 ogives nucléaires, avec la capacité d’en produire six ou sept de plus chaque année, selon l’Arms Control Association. Les États-Unis ont officiellement retiré leurs armes nucléaires de la Corée du Sud en 1991.

Les membres successifs de la famille Kim ont menacé pendant des décennies d’accélérer le développement ou le déploiement de ces armes afin d’exiger un allégement des sanctions internationales ou d’amener les puissances occidentales à la table des négociations. Ce scénario s’est déroulé pendant le mandat du président américain Donald Trump, Kim et Trump se menaçant mutuellement d’anéantissement nucléaire tout au long de 2017, avant de se rencontrer en personne pour deux sommets historiques en 2018 et 2019.

Alors que les ouvertures de Trump à Kim n’ont pas atteint son objectif de “dénucléarisation” dans la péninsule coréenne, ils ont calmé les menaces nucléaires de Pyongyang pour le reste de son mandat. Cependant, l’armée nord-coréenne a intensifié son activité ces derniers mois.

L’armée sud-coréenne a affirmé plus tôt ce mois-ci avoir détecté “trajectoires” compatible avec les bombardements d’artillerie, et a déclaré en juin que le nord avait tiré des projectiles à partir de plusieurs lance-roquettes et testé huit missiles balistiques à courte portée vers l’est.

LIRE LA SUITE: La Corée du Nord tire des coups d’artillerie – médias

Le Nord est prêt à effectuer son septième essai nucléaire “à tout moment,” Sung Kim, le représentant spécial des États-Unis en Corée du Nord, a déclaré en juin, après une accalmie dans les tests depuis une détonation souterraine en 2017.

De l’autre côté, les États-Unis et la Corée du Sud se préparent pour des exercices militaires en août. Pyongyang envisage de tels exercices “provocations” ou des répétitions pour une invasion. Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont envoyé six avions de chasse furtifs F-35 en Corée du Sud pour une série d’exercices, qui, selon Séoul, visaient à « démontrant la forte dissuasion » de l’alliance américano-coréenne.