La Corée du Nord lance un missile balistique vers ses eaux orientales, selon la Corée du Sud

La Corée du Nord a tiré un missile balistique à courte portée vers ses eaux orientales, ont annoncé vendredi des responsables sud-coréens.

Le lancement est le dernier d’une série d’essais d’armes par la nation isolée, que Séoul considère comme une intimidation et un prélude à une potentielle tentative d’invasion.

Cela s’est également produit alors que la Corée du Sud conclut des exercices militaires conjoints avec un nombre indéterminé de soldats américains avant des exercices conjoints à grande échelle avec les États-Unis que le nord a condamnés comme une menace.

Quatre jours plus tôt, le nord et le sud avaient échangé des coups de semonce alors qu’ils s’accusaient mutuellement d’avoir violé les frontières maritimes.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré que le missile avait été lancé depuis la province nord-coréenne du Gangwon, à sa frontière sud.

Les médias nord-coréens n’ont pas confirmé le test du missile.

“Nous sommes au courant des lancements de missiles balistiques et consultons étroitement nos alliés et partenaires”, a déclaré le Commandement indo-pacifique américain dans un communiqué jeudi soir à l’East Coast Time. “Bien que nous ayons évalué que cet événement ne constitue pas une menace immédiate pour le personnel ou le territoire américain, ou pour nos alliés, les lancements de missiles mettent en évidence l’impact déstabilisateur des programmes illégaux d’ADM et de missiles balistiques de la RPDC.”

Il a ajouté que les “engagements” des États-Unis envers la Corée du Sud et le Japon restent “à toute épreuve”.

La Corée du Nord devrait également lancer son premier essai nucléaire depuis 2017 dans les prochaines semaines.

L’Agence internationale de l’énergie atomique a déclaré avoir vu des indications de préparations de tests, qu’elle a qualifiées d'”incroyablement préoccupantes”.

