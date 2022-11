La Corée du Nord lance un missile balistique intercontinental présumé

Commentez cette histoire Commentaire

SEOUL (Reuters) – La Corée du Nord a tiré vendredi un missile balistique intercontinental présumé, ont déclaré des responsables sud-coréens et japonais, alors que les tensions entre Pyongyang et Washington s’intensifiaient davantage dans le cadre des efforts américains pour renforcer la coordination avec ses alliés à Séoul et à Tokyo. Alors que la Corée du Nord a testé un nombre sans précédent de missiles cette année, le lancement d’un ICBM a été rare. L’événement de vendredi était le deuxième lancement par Pyongyang ce mois-ci d’un ICBM présumé, capable d’atteindre le continent américain.

Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont organisé une série d’exercices militaires conjoints pour démontrer leur préparation en cas de conflit avec la Corée du Nord. Alors qu’ils disent que les exercices sont de nature défensive, le régime du dirigeant Kim Jong Un les considère comme des actes hostiles et les a utilisés pour justifier son développement d’armes et son programme nucléaire.

La Corée du Nord fait à nouveau monter la température. Voici pourquoi.

Les dirigeants des trois pays alliés se sont rencontrés en marge du sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est au Cambodge la semaine dernière et ont publié une déclaration conjointe décrivant leurs plans de collaboration plus étroite, notamment en réponse aux lancements de missiles de la Corée du Nord. Ils ont déclaré que les essais de missiles de Pyongyang “constituent une grave menace pour la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et au-delà”.

Les pays ont estimé que la Corée du Nord avait achevé les préparatifs de son premier essai nucléaire depuis 2017. Après le lancement de l’ICBM début novembre, un message brutal du Pentagone a averti que toute frappe entraînerait “la fin du régime de Kim Jong Un”.

Dans un communiqué jeudi, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Choe Son Hui, a déclaré que les États-Unis “jouaient, ce qu’ils regretteront certainement”, et a ajouté que les récents pourparlers entre les trois pays, en plus des exercices militaires conjoints, engendrent l’instabilité et un « phase imprévisible » sur la péninsule coréenne. La Corée du Nord a également testé jeudi un missile balistique à courte portée.

La Corée du Nord teste ses ICBM sur une trajectoire élevée, ce qui signifie qu’ils sont tirés sur une trajectoire beaucoup plus élevée que la normale – presque vers le haut – pour éviter d’autres pays. Les missiles sont tombés dans la mer du Japon, ou la mer de l’Est.

Vendredi, le missile a parcouru une distance de 621 miles (1 000 km) et a atteint une hauteur de 3 728 miles (6 000 km), selon le secrétaire en chef du cabinet japonais Hirokazu Matsuno. C’est presque aussi élevé qu’un puissant ICBM que le pays a testé plus tôt cette année, qui a atteint 3 850 milles.

Vendredi, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré que l’ICBM apparent était probablement tombé dans les eaux japonaises à l’ouest de l’île la plus septentrionale, Hokkaido, et dans la zone économique exclusive du pays. Aucun dommage n’a été signalé aux navires dans ces eaux, a déclaré Kishida, qui a qualifié le lancement d ‘”inacceptable”.