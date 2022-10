La Corée du Nord lance un missile au-dessus du Japon ; éclaboussures dans l’océan et les habitants avertis de se mettre à l’abri

La Corée du Nord a tiré un missile balistique au-dessus du Japon mardi, incitant Tokyo à émettre un avertissement pour que les habitants se mettent à l’abri.

Le missile a été lancé depuis la côte nord-coréenne et a été signalé par les chefs d’état-major interarmées sud-coréens (JCS) et les garde-côtes japonais.

Le projectile aurait atterri dans l’océan Pacifique. Le bureau du Premier ministre japonais a lancé une alerte aux habitants des régions du nord-est pour évacuer les bâtiments à proximité dans ce qui aurait été la première alerte de ce type en cinq ans.

“La série d’actions de la Corée du Nord, y compris ses lancements répétés de missiles balistiques, menace la paix et la sécurité du Japon, de la région et de la communauté internationale, et pose un sérieux défi à l’ensemble de la communauté internationale, y compris le Japon”, a déclaré le porte-parole du gouvernement japonais, Hirokazu Matsuno. a déclaré lors d’une brève conférence de presse.

Le lancement est la cinquième série d’essais d’armes par la Corée du Nord au cours des 10 derniers jours dans ce qui a été considéré comme une réponse apparente aux exercices militaires entre la Corée du Sud et les États-Unis. La Corée du Nord considère ces exercices comme une répétition d’invasion.

Les missiles tirés au cours des quatre dernières séries de lancements étaient à courte portée et sont tombés dans les eaux entre la péninsule coréenne et le Japon. Ces missiles sont capables de toucher des cibles en Corée du Sud.

Le dernier lancement était le cinquième de Pyongyang en 10 jours, a rapporté Reuters, alors qu’il déploie ses muscles militaires contre les États-Unis et la Corée du Sud, qui ont mené des exercices anti-sous-marins trilatéraux la semaine dernière avec les forces navales japonaises.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.