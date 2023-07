La Corée du Nord lance un missile à longue portée vers la mer après avoir menacé de prétendus vols d’espionnage américains

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a lancé mercredi un missile balistique à longue portée vers ses eaux orientales, ont déclaré ses voisins, deux jours après que le Nord a menacé de conséquences « choquantes » pour protester contre ce qu’il a appelé une activité de reconnaissance américaine provocatrice près de son territoire .

L’armée sud-coréenne a détecté le lancement d’un missile à longue portée depuis la région de la capitale du Nord vers 10h00, ont indiqué les chefs d’état-major interarmées sud-coréens dans un communiqué. Il a déclaré que l’armée sud-coréenne avait renforcé sa posture de surveillance et maintenu sa préparation en étroite coordination avec les États-Unis.

Le ministre japonais de la Défense, Yasukazu Hamada, a déclaré aux journalistes que le missile nord-coréen avait probablement été lancé sur une trajectoire élevée, à un angle prononcé que la Corée du Nord utilise généralement pour éviter les pays voisins lorsqu’elle teste des missiles à longue portée.

Hamada a déclaré que le missile devait atterrir en mer à environ 550 kilomètres (340 miles) à l’est de la côte de la péninsule coréenne en dehors de la zone économique exclusive japonaise.

Le programme de missiles à longue portée de la Corée du Nord vise les États-Unis continentaux Depuis 2017, la Corée du Nord a effectué une série de lancements de missiles balistiques intercontinentaux dans le cadre de ses efforts pour acquérir des armes à pointe nucléaire capables de frapper les grandes villes américaines. Certains experts disent que la Corée du Nord a encore des technologies à maîtriser pour posséder des ICBM nucléaires fonctionnels.

Avant le lancement de mercredi, le dernier test de missile à longue portée du Nord a eu lieu en avril, lorsqu’il a lancé un ICBM à combustible solide, un type d’arme qui, selon les experts, est plus difficile à détecter et à intercepter que les armes à combustible liquide.

Le lancement de mercredi, les premiers tirs d’armes du Nord depuis environ un mois, est intervenu après que la Corée du Nord a publié plus tôt cette semaine une série de déclarations accusant les États-Unis de faire voler un avion militaire près de la Corée du Nord pour espionner le Nord.

Les États-Unis et la Corée du Sud ont rejeté les accusations du Nord et l’ont exhorté à s’abstenir de tout acte ou discours suscitant l’animosité.

Dans un communiqué lundi soir, Kim Yo Jong, la sœur influente de la sœur nord-coréenne Kim Jong Un, a mis en garde les États-Unis contre « un incident choquant » alors qu’elle affirmait que l’avion espion américain avait survolé la zone économique exclusive orientale du Nord huit fois plus tôt. dans la journée. Elle a affirmé que le Nord avait dépêché des avions de guerre pour chasser l’avion américain.

Dans une autre déclaration enflammée mardi, Kim Yo Jong a déclaré que l’armée américaine connaîtrait « un vol très critique » si elle poursuivait ses activités d’espionnage aérien illicites. L’armée du Nord a menacé séparément d’abattre des avions espions américains.

« La déclaration belliqueuse de Kim Yo-jong contre les avions de surveillance américains fait partie d’un modèle nord-coréen de gonflement des menaces extérieures pour rallier le soutien intérieur et justifier les essais d’armes », a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul. « Pyongyang chronomètre également ses démonstrations de force pour perturber ce qu’il perçoit comme une coordination diplomatique contre lui, en l’occurrence, la réunion des dirigeants sud-coréen et japonais lors du sommet de l’OTAN. »

La Corée du Nord a proféré de nombreuses menaces similaires concernant les activités de reconnaissance américaines présumées, mais ses dernières déclarations sont intervenues au milieu d’animosités accrues concernant le barrage d’essais de missiles de la Corée du Nord plus tôt cette année.

___

Yamaguchi a rapporté de Tokyo.

Hyung-jin Kim et Mari Yamaguchi, The Associated Press