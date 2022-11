La Corée du Nord lance un ICBM vers le Japon un jour après avoir tiré 23 missiles près de la Corée du Sud ; Les États-Unis condamnent la “violation”

La Corée du Nord a tiré jeudi plusieurs missiles dans l’océan Pacifique près du Japon, dont au moins un missile balistique intercontinental, ont déclaré des responsables sud-coréens.

“Ce matin, nos militaires ont détecté le tir d’un missile balistique à longue portée depuis la région de Sunan à Pyongyang vers la mer de l’Est, et de deux missiles balistiques à courte portée depuis Kaechon dans la province du sud de Pyongan vers la mer de l’Est”, a déclaré Kim Joon-rak, Le chef des affaires publiques de la Corée du Sud en chef d’état-major interarmées, lors d’une conférence de presse à Séoul, a rapporté Reuters.

Les États-Unis ont rapidement condamné le lancement dans une paire de déclarations de la Maison Blanche et du Département d’État.

“Le président et son équipe de sécurité nationale évaluent la situation en étroite coordination avec nos alliés et partenaires”, a déclaré la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson. “Les États-Unis prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la patrie américaine et de la République de Corée et des alliés japonais.”

LA CORÉE DU NORD TIRE UN MISSILE AU-DESSUS DU JAPON, DÉCLENCHANT DES AVERTISSEMENTS D’URGENCE

« Les États-Unis condamnent le lancement de missiles balistiques intercontinentaux par la RPDC », a déclaré le porte-parole du département d’État, Ned Price, faisant référence à la Corée du Nord par son nom officiellement reconnu : la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

Price a également déclaré que la poursuite des lancements dénotait la négligence du chef suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un, à respecter les lois internationales.

“Ce lancement est une violation flagrante de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et démontre la menace que les programmes illégaux d’armes de destruction massive et de missiles balistiques de la RPDC représentent pour ses voisins, la région, la paix et la sécurité internationales et le régime mondial de non-prolifération, ” il a dit.

Price a ajouté : “Cette action souligne la nécessité pour tous les pays de mettre pleinement en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU relatives à la RPDC, qui visent à interdire à la RPDC d’acquérir les technologies et les matériaux nécessaires pour effectuer ces tests déstabilisants”.

Les lancements de jeudi interviennent le lendemain du jour où la Corée du Nord a tiré au moins 23 missiles mercredi, un record en une seule journée.

Les responsables japonais ont déclaré que l’ICBM avait peut-être échoué pendant le vol et s’était brisé au-dessus de la mer du Japon avant d’atteindre sa cible, corrigeant une déclaration précédente de l’administration japonaise selon laquelle l’ICBM avait survolé directement le Japon.

L’échec du lancement de l’ICBM serait le dernier échec pour la Corée du Nord, qui est restée incapable de développer avec succès un système de missile à capacité nucléaire.

LA CORÉE DU NORD AVERTIT D’UNE RÉPONSE “PLUS PUISSANTE” AUX EXERCICES MILITAIRES CONJOINTS AMÉRICAIN-CORÉE DU SUD

Les États-Unis ont également découragé la Corée du Nord de tout autre lancement, y compris un potentiel septième essai nucléaire, qui, selon Price, serait un “acte dangereux, imprudent et déstabilisant”.

“Ensemble, avec la communauté internationale, nous appelons la RPDC à s’abstenir de nouvelles provocations et à s’engager dans un dialogue soutenu et substantiel”, indique le communiqué. “Nos engagements envers la défense de la République de Corée et du Japon restent à toute épreuve.”

Le lancement instable a incité le gouvernement japonais à émettre des ordres d’évacuation et d’abris sur place jeudi matin, selon Reuters.

La Corée du Nord a imputé les lancements de mercredi aux États-Unis et allégué de “graves provocations militaires”. Ils sont également intervenus quelques heures après que la Corée du Nord a déclaré qu’elle utiliserait des armes nucléaires contre les États-Unis et la Corée du Sud pour les forcer à “payer le prix le plus horrible de l’histoire”.

L’un des missiles de mercredi a atterri particulièrement près de la Corée du Sud.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu avec le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin au sujet des lancements.

L’Associated Press et Reuters ont contribué à ce rapport.