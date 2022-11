La Corée du Nord lance un autre ICBM, l’un des plus puissants à ce jour

Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale à Washington, a déclaré après le lancement vendredi que les États-Unis prendraient “toutes les mesures nécessaires” pour assurer leur sécurité et celle de la Corée du Sud et du Japon. “La porte ne s’est pas fermée sur la diplomatie, mais Pyongyang doit immédiatement cesser ses actions déstabilisatrices et choisir à la place l’engagement diplomatique”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a promis à plusieurs reprises de rendre l’arsenal nucléaire et la flotte de missiles du pays plus grands et plus sophistiqués. Les analystes disent que M. Kim considère cela comme essentiel pour assurer la sécurité de son régime, renforcer son influence dans les futurs pourparlers sur le contrôle des armements avec Washington et faire pencher la balance du pouvoir militaire entre la Corée du Nord et la Corée du Sud en faveur du Nord.

La Corée du Nord a lancé pour la première fois des ICBM en 2017, affirmant qu’elle pouvait désormais frapper le continent américain avec une ogive nucléaire. Cette année-là, il a également effectué son dernier essai nucléaire, son sixième.

Peu de temps après, M. Kim a annoncé l’arrêt de tous les essais de missiles balistiques nucléaires et à longue portée, dans le cadre de la poussée diplomatique qui a conduit à sa série de réunions au sommet avec le président de l’époque, Donald J. Trump. Ces pourparlers ont échoué sans accord sur l’annulation du programme d’armement du Nord ou la levée des sanctions de l’ONU imposées en réponse, et cette année, la Corée du Nord a mis fin à son moratoire auto-imposé sur les essais ICBM.

Entre février et mai, la Corée du Nord a effectué six essais de missiles qui semblaient impliquer des ICBM, dont un Hwasong-17, son plus récent et plus gros missile à longue portée. Le Hwasong-17 a eu une histoire de tests mouvementée depuis sa première présentation lors d’un défilé militaire en octobre 2020. En mars, l’un d’eux a explosé peu après le décollage, selon des responsables sud-coréens.